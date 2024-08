13. august 2024 TOS Cestovanie Aj Slováci si ich vo veľkom obľúbili: Blíži sa KONIEC all inclusive dovoleniek v Turecku? Rozhodne sa sektor cestovného ruchu v Turecku pre odvážne zmeny alebo sa bude držať osvedčeného modelu?

V Turecku sa nahlas diskutuje o budúcnosti all inclusive modelu dovoleniek. V nedávnom rozhovore pre turecký denník Hürriyet túto tému rozoberal Zafer Alkay, generálny riaditeľ renomovaného hotela a jeden z priekopníkov tohto konceptu.

Alkay zdôraznil, že práve vďaka zavedeniu all inclusive konceptu v 90. rokoch sa Turecko stalo jednou z najobľúbenejších turistických destinácií na svete. V súčasnosti je však podľa neho tento model pre cestovných ruch v Turecku skôr príťažou ako prínosom.

Sklamaní turisti

Hotelier upozornil na rastúce nároky turistov na kvalitu služieb a jedla, pričom vzhľadom na nestabilnú ekonomickú situáciu sú hotely nútené znižovať náklady, čo ovplyvňuje kvalitu ponúkaných služieb.

Turisti sa z dovolenky vracajú sklamaní, čo negatívne ovplyvňuje atraktivitu tureckých letovísk.

„Tým pádom sa vlastne všetci na all inclusive sťažujú. Turisti, hotelieri aj úrady. Ale nikto sa nevzdá tohto modelu,“ zhrnul Alkay.

Možné riešenie

Ako riešenie Alkay navrhuje prechod hotelov na polpenziu, resp. dve jedlá denne. Tento model bude síce pre hostí drahší, no môže prilákať majetnejších turistov.

Hoci kritika all inclusive je čoraz častejšia a o budúcnosti sa diskutuje, zdá sa, že tureckí hotelieri ešte nie sú pripravení na radikálne zmeny.

Obľúbenosť tohto konceptu medzi turistami je stále jedným z hlavných dôvodov, prečo si vyberajú turecké letoviská. A ak by bol all inclusive nerentabilný, zrejme by hotelieri od neho už dávno upustili.

Negatívny dopad je ale nespochybniteľný, tak uvidíme, akým smerom sa turecký cestovných ruch v budúcnosti vyberie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk