30. december 2020 Zo Slovenska Ak pohyb ľudí NEOBMEDZÍME, blíži sa katastrofický deň a najhorší scenár!

Konzílium odborníkov považuje za nevyhnutné okamžite prijať ďalšie opatrenia, ktoré ešte viac obmedzia mobilitu obyvateľov.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Odborníci varujú, že epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a pri súčasnom trende môže byť k 11. januáru v nemocniciach až 4500 pacientov s ochorením COVID-19, čo ďaleko prevyšuje kapacitu slovenských nemocníc.

Hrozí kolaps nemocníc

„Mnohé už dnes pracujú na absolútnej hranici svojich možností. Dňa 28. decembra bolo hlásených 104 úmrtí a predpokladá sa ich nárast. V tejto situácii považujeme za nevyhnutné okamžite prijať ďalšie opatrenia, ktoré ešte viac obmedzia mobilitu obyvateľov. Ide najmä o výrazné obmedzenie výnimiek zo zákazu vychádzania,“ spresnili odborníci.

Konzílium považuje predĺženie núdzového stavu a zákazu vychádzania za kľúčové riešenie. V súvislosti s tým podporuje vydanie vyhlášky hlavného hygienika SR Jána Mikasa, ktorou povolil účasť poslancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 v parlamente.

„Bez tohto kroku by núdzový stav nemohol byť predĺžený a vývoj v našej krajine by bol nezvládnuteľný,“ uviedli.

Odborníci veria, že vzhľadom na dostupnosť očkovacej látky a postupné rozširovanie očkovania až na celú populáciu sa bude môcť postupne od pandemických obmedzení ustupovať.

Zatiaľ do 10. januára

Obmedzenia, ktoré sa týkajú slobody pohybu a pobytu, budú platiť do 10. januára 2021. V rámci výnimiek z tohto zákazu platia všetky, ktoré prijal kabinet pri zavedení lockdownu od 19. decembra 2020, pridáva k nim zároveň ďalšie.

Vzťahujú sa na cestu dieťaťa do a z predškolského zariadenia, cestu do a zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie dieťaťa na cestu do a z predškolského alebo školského zariadenia, platí aj výnimka pre osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR