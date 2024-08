3. august 2024 Magazín Ako často treba meniť VANKÚŠ? Možno budete prekvapení! Kvalitný spánok je dôležitý pre fyzické aj duševné zdravie. A k tomu pomáha aj vankúš. Zistite, kedy je potrebné vymeniť ten váš za nový kúsok.

Vankúš má vo veľkej miere vplyv na to, či sa prebudíte unavení alebo odpočinutí. No viete, ako často by ste ho mali meniť za nový? „Vankúš ovplyvňuje vašu polohu pri spánku a ak vám nepodporuje hlavu a krk, pravdepodobne je čas investovať do nového, aby ste si naďalej udržali zdravý spánok. Navyše, ak je blízko nosa a úst, po niekoľkých rokoch používania by ste nemali nad tým len uvažovať,“ píše portál The English Home.

Maximálne tri roky

Kedy sa teda obzerať po novom kúsku? „Oveľa častejšie, ako si všetci myslia,“ hovorí Emily Attwood, riaditeľka istej spoločnosti, ktorá sa venuje predaju vankúšov a prikrývok: „Povedala by som, že každý rok až dva roky.“

A za pravdu jej dávajú aj ďalší špecialisti. „Skutočne dobrý vankúš vám vydrží len asi dva až tri roky,“ hovorí pre portál Today Rebecca Robbins, inštruktorka medicíny na Harvard Medical School's Division of Sleep Medicine a spoluautorka knihy o spánku.

O slovo sa prihlásil aj ďalší predajca produktov pre dobrý spánok: „Ako predajca odporúčam vymieňať vankúše každé dva roky, aby ste získali čo najlepšiu podporu – hoci prírodné vankúše majú tendenciu udržať si svoj tvar a úroveň podpory dlhšie ako syntetické.“

Životnosť vankúša ovplyvňujú viaceré faktory ako to z čoho bol vankúš vyrobený a ako bol vyrobený, či je pre hostí alebo na každú noc. Ak trpíte alergiami alebo astmou a nemáte na na ňom návlečku, neprekračujte vyššie uvedenú životnosť.

