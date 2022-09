Zdroj: peqne.sk Ako obliekať vaše malé ratolesti nasledujúcu sezónu jeseň/zima? V poslednom desaťročí sa módny biznis dosť dramaticky zmenil a značky, ktoré sa predtým primárne starali o dámske oblečenie, sa rozšírili aj o pánske a detské oddelenie. Niektoré značky zaviedli aj špeciálnu detskú módu. 23. september 2022 Tlačové správy

23. september 2022 Tlačové správy Ako obliekať vaše malé ratolesti nasledujúcu sezónu jeseň/zima? V poslednom desaťročí sa módny biznis dosť dramaticky zmenil a značky, ktoré sa predtým primárne starali o dámske oblečenie, sa rozšírili aj o pánske a detské oddelenie. Niektoré značky zaviedli aj špeciálnu detskú módu.

Pre tých najmenších tak dnes v obchodoch nájdete široký sortiment formálneho aj neformálneho oblečenia. Prečítajte si o trendoch detského oblečenia na jeseň a zimu 2022!

Trendy farby roku 2022

Dnešná detská móda prekvapuje svojím šarmom a kreativitou. Koniec koncov, v súčasnosti existuje naozaj obrovské množstvo oblečenia a trendových doplnkov, ktoré môžu zmeniť každé dieťa na skutočnú módnu ikonu. Základom je držať sa farieb, ktoré sú v danej sezóne takpovediac „in“.

Medzi najmódnejšie farby jesennej a zimnej sezóny 2022 patrí mätová, jasne červená, žltá, sivá, čierna a koralová. Na žiadnu zo spomínaných farieb sa pritom nevzťahujú obmedzenia, a to bez ohľadu na to, či sú použité v chlapčenskom alebo v dievčenskom šatníku. Nebojte sa preto vytvoriť napríklad dievčenský outfit v ktorom použijete lesno zelené bavlnené detské pančuchy, ktoré doplníte džínsovými šatami a zelenou bomber bundou. V prípade bábätiek stavte napríklad na žlté bavlnené body alebo čierne pančušky v kombinácii s červeným body.

Oblečenie pre celú rodinu

Móda pre dospelých má významný vplyv na vývoj detských trendov. Je pravda, že mnohé zo základných odevov pre deti sú navrhnuté tak, aby pripomínali trendové kúsky, ktoré nosia dospelí. Príkladom sú napríklad roztrhané džínsy, flanelové košele, alebo štýlové pestrofarebné tenisky. Navyše, od sezóny k sezóne sa tieto módne trendy pravidelne aktualizujú.

Trendom roku 2022 je jedinečný výber oblečenia pre celú rodinu tak, aby ste spoločne ladili. Väčšinu oblečenia, ktoré nosíte, tak môžete kúpiť aj vašim malým ratolestiam – jednoducho, dajte vášmu okoliu jasne najavo, že k sebe patríte! Ak sa chcete riadiť módnymi trendmi, zlaďte vaše kabáty, alebo si kúpte rovnaké pohodlné svetre. Nielenže bude pre vás jednoduchšie vaše dieťa obliecť, pretože váš vopred pripravený outfit jednoducho skopírujete, ale budete tiež spoločne vyzerať naozaj roztomilo.

Najtrendovejšie materiály, ktoré si zamiluje celá rodina

Všetci rodičia sa snažia obliekať svoje deti funkčne a pohodlne. Významnú úlohu však v tomto prípade zohráva látka, z ktorej sa detské oblečenie vyrába. Aj v dôsledku toho moderní módni návrhári zahrnuli do trendov detského oblečenia na rok 2022 kúsky vyrobené najmä z bavlny, kašmíru, zamatu, a dokonca aj saténu.

Pri látkach je okrem vysokej kvality dôležitá aj udržateľnosť. Pokiaľ nakupujete oblečenie pre vašich najmenších, a to bez ohľadu na vek, kúpte radšej menej, no o to kvalitnejších kúskov. Vyberte si oblečenie od lokálnych značiek, ktoré spolupracujú iba s partnermi zdieľajúcimi víziu čistejšieho módneho priemyslu. Ideálne sú práve značky, ako napríklad peqne, ktoré oblečenie pre deti a bábätká šijú ručne aj z organickej bavlny, napríklad práve aj na Slovensku ale i v Portugalsku. Hľadajte značky, ktoré pracujú s certifikovanými látkami zaručujúcimi ekologickú a etickú produkciu oblečenia. Takto vyrábaná organická bavlna totiž spotrebuje podstatne menej vody ako tá bežná, je pestovaná bez pesticídov a farbená bez agresívnej chémie. Je tak šetrná nielen k pôde, v ktorej rastie, ale aj k ľuďom, ktorí ju pestujú a k deťom, ktoré ju nosia.

Aké sú trendy 2022 v oblasti detských outfitov?

Súčasné trendy detského oblečenia upútajú najmä svojimi nezvyčajnými kombináciami. Neformálny, vojenský, mestský štýl, alebo dokonca athleisure, sú v móde i v oblasti detského oblečenia. Rôzne farby a potlače zjemňujú drsné motorkárske a zimné bundy, ale tiež detské kabáty. Dobrou správou ale je, že kamkoľvek sa chystáte, či už ide o oslavu, udalosť, alebo len školu, detský outfit môžete vytvoriť a oživiť pomocou širokej škály aplikácií, nápisov, živých farieb a obrovských kvetinových vzorov.

Patchwork, ktorý miluje každý

Dokonca aj tú najodvážnejšiu potlač prekoná mozaika z rôznych látok zošitých v jednom kuse oblečenia, ktoré sú vo vzájomnej harmónii. Ak ste ešte neobjavili čaro patchworku, je čas! Patchworkové oblečenie bude totiž koncom roku 2022 veľmi obľúbené, a tak sa snažte tento trend čo najlepšie využiť – samozrejme, v prospech vášho drobca.

Ochladzuje sa – vrstvite!

Vrstvenie je opäť v móde a je viac trendy ako kedykoľvek predtým! Vrstvenie je jednoduché. Môžete ho zahrnúť do každodenného neformálneho oblečenia vášho dieťaťa. Nezabúdajte preto na kvalitné bavlnené pančušky pre bábätká, body, overaly, a tričká, ktoré urobia z každej kombinácie štýlový a módny ouftit.

Nezabúdajte na doplnky

Detská móda dnes nezahŕňa len oblečenie, ale okrem iného aj s outfitom zladené okuliare, opasky, čiapky, obuv a batohy. Zladiť oblečenie s doplnkami je zručnosť, a preto nastal čas, aby si mamičky a oteckovia osvojili nejaké nové módne taktiky, ako na to. Porozhliadnite sa po módnych blogoch alebo inšpiráciu načerpajte napríklad na Instagrame.

Oblečenie z organických látok je trendom roku

Je rok 2022 a ako dizajnéri, tak rodičia – všetci sa v oblasti detskej módy snažia vytvoriť nezávadné outfity s ohľadom na našu planétu. Dizajnéri sa snažia poskytnúť čo najviac organických módnych možností pre deti i bábätká. Využite to! Tieto ekologické kúsky sú pohodlné, módne, a nijako nezasahujú do zdravia, vývoja alebo aktivít vášho dieťaťa.

