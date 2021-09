Zdroj: Tipsport Ako sa angažujú stávkové kancelárie vo svetovom a slovenskom hokeji Športové tímy a športoviská sú pre stávkové kancelárie jasnou voľbou. Totižto potrebujú osloviť takpovediac svoje “publikum”. Ľudí, ktorí milujú šport a radi si z času na čas vsadia na nejaký ten zápas. Je to veľmi výhodný obchod pre všetkých. 27. september 2021 Tlačové správy

27. september 2021 Tlačové správy Ako sa angažujú stávkové kancelárie vo svetovom a slovenskom hokeji

Športové kluby, ako napríklad hokejové HC Košice majú zmluvu s Tipsportom. Počas zápasu sa napríklad promuje za registráciu Tipsport bonus. Samozrejme sú použité reklamné nápisy na ľade, mantineloch atď. Na oplátku Tipsport podporuje klub finančne, a tak napomáha tomu, aby dokázal lepšie fungovať. Stávkové kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou sponzoringu hokejových klubov na Slovensku. Napríklad MsHKM Žilina spolupracuje so stávkovou kanceláriou Doxxbet.

Samozrejme na svoje si prídu aj diváci, ktorí sa naopak môžu zúčastňovať rôznych súťaží, ktoré hokejové kluby môžu organizovať počas prestávky medzi tretinami. Či už to sú nejaké losovačky o vecné ceny, alebo priamo finančné výhry.

Akčný kód je forma odmeny, ktorú môžete použiť pri registrácii, alebo napríklad pri uskutočnení vkladu.

Tipsport za “veľkou mlákou”

NHL oznámila že uzavrela viac ročnú zmluvu so stávkovou spoločnosťou Tipsport. To znamená, že sa Tipsport stal oficiálnym partnerom Národnej hokejovej ligy pre športové stávkovanie v Českej republike a na Slovensku. Vďaka tejto dohode sa stávková spoločnosť stala prvým oficiálnym partnerom pre športové stávkovanie v Európe.

V rámci tejto zmluvy bude mať Tipsport prístup k herným údajom generovaným novou technológiou sledovania pukov a hráčov v NHL, aby tak vylepšil svoje hráčske štatistiky a live kurzy. Tipsport, ako bonus môže zároveň uskutočňovať marketingové kampane s využitím značky NHL v celej škále ponúk digitálnych športových stávok v Českej republike a na Slovensku.

Tipsport tiež získa premiérové ​​marketingové pozície na stránkach NHL.com/cs a NHL.com/sk, ktoré sú českou a slovenskou obdobou verzie NHL.com. Navyše môže v budúcich sezónach využiť propagačné príležitosti v súvislosti s kalendárom udalostí NHL vrátane zápasov Global Series, hraných v rôznych krajinách po celom svete vrátane Českej republiky a Slovenska.

„Oblasť športových stávok predstavuje jedinečnú príležitosť na angažovanie fanúšikov v Českej republike a na Slovensku s využitím technológií a dát, ktoré sú vlastníctvom NHL“ uviedol John Lewicki, medzinárodný viceprezident pre obchodný rozvoj a partnerstvo v Národnej hokejovej lige.

„Ako líder v oblasti športových stávok na českom a slovenskom trhu je Tipsport ideálnym partnerom pre začatie nášho vstupu do tohto priestoru v Európe a poskytuje obrovskú príležitosť na ďalšie zapojenie fanúšikov po celom svete“ uviedol Lewicki.

Ďalší bonus je, že Tipsport uzavrel partnerstvo aj s televíziou Nova Sport, vysielacím partnerom NHL v Českej republike a na Slovensku. Zmluva zahŕňa sponzorovanie a vykonávanie reklamných kampaní pri vysielaní zápasov NHL v televízii Nova.

Tipsport hokejová prípravka

Tipsport hokejová prípravka, je projekt do ktorého sa k dnešnému dňu zapojili školy naprieč celým Slovenskom. Po zabezpečení masového zapojenia zo strany škôl a školákov prichádza výber tých najlepších a ich ďalší rozvoj priamo na ľade. Vďaka programu „Hľadáme nové hokejové hviezdy“, ktorého súčasťou je i skauting zapojených detí, tak už pribudlo stovky talentovaných detí priamo do predprípraviek a prípraviek v hokejových kluboch v Trenčíne, Spišskej Novej Vsi, Levoči, HK Poprad, HK Spišská Nová Ves. Projekt dlhodobo podporujú hviezdy slovenského hokeja ako Marián Hossa, Michal Handzuš a Richard Lintner.

„Prišli sme do slovenského hokeja s novou víziou a výchova talentov je jej neoddeliteľnou súčasťou. Preto vítam a dlhodobo podporujem projekt Tipsport hokejovej prípravky a zo svojej pozície urobím maximum pre to, aby bol pre tipsportligové, ale i pre prvoligové kluby dobrým zdrojom talentov, s ktorými môžu ďalej pracovať, čo bude v konečnom dôsledku viesť k nárastu kvality slovenského hokeja,“ vyjadril sa Richard Lintner, v dobe keď bol riaditeľom PRO-HOKEJ, a.s.

Dôležitou kapitolou projektu je aj budovanie nových hokejových arén. Nový hokejový štadión, Arénu Nová Ľubovňa, otvorili v Starej Ľubovni. Otvorený hokejový štadión s profesionálnym vybavením a LED osvetlením má v zime prírodný ľad, a ako bonus, disponuje aj umelým chladením (do +10 stupňov). Po arénach kanadských rozmerov v Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlachoch je to už tretí nový štadión v regióne, ktorý vznikol vďaka Tipsport hokejovej prípravke a jej partnerom.

Synottip a nadácia Mariána Gáboríka

Takisto, aj spoločnosť Synottip má veľmi blízky vzťah k športu. Preto samozrejme zameriava svoje marketingové aktivity týmto smerom. Podporuje mladých nádejných športovcov, prišom hokej je šport na ktorý sa sústredí najviac. Synottip tak už v minulosti podporil napríklad klub HC Dukla Trenčín a aj nadáciu Mariána Gáboríka, ktorá sa snaží vytvárať podmienky na to, aby aj deti zo sociálne znevýhodnených rodín mohli hrať hokej.

Nadšenci športových stávok a hlavne hokeja si tu určite prídu na svoje.

Ostatné stávkové spoločnosti v slovenskom hokeji

Už z názvu súťaže vieme, že hlavným sponzorom je tento rok Tipos stávková kancelária. Kurzová ponuka na extraligu by však nechýba v žiadnej legálnej stávkovke na Slovensku. Okrem Tipsportu, Synottipu a Tiposu nájdeme tipérske príležitosti aj vo Fortune, Niké, alebo Doxxbete. V každej nájdete zaujímavé kurzy a preto odporúčame vytvoriť si konto vo viacerých z nich.

