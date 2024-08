1. august 2024 TOS Lifestyle Ako zareagujú diváci? Obľúbený seriál čakajú NAJVÄČŠIE zmeny od štartu, bude to INÁ Nemocnica Seriál Nemocnica je tu už od roku 2021 a diváci teraz čakajú na nové časti, ktoré sa budú niesť v znamení veľkých zmien.

Tvorcovia obľúbenej Nemocnice pripravujú novú sezónu a Jojka hovorí o „vzrušujúcich novinkách“, ktoré seriál čakajú. V televíznom projekte sa po novom objavia aj známe tváre, ktoré síce pozná takmer celé Slovensko, no nemajú žiadne herecké skúsenosti.

„Hlavnou novinkou tejto série, na ktorej staviame aj imidžovú kampaň k seriálu Nemocnica, sú skutočné problémy skutočných ľudí, ktorí prijali pozvanie a zahrajú si epizódne postavy," cituje portál Mediaboom televíziu.

Gáboríkovci

Televízia odhalila aj prvé mená, pričom ide o prominentný pár. Bývalý hokejista Marián Gáborík si to do seriálu namieril spoločne so svojou manželkou, tanečníčkou Ivanou Gáborík.

„​Prominentná dvojica už v minulosti dokázala, že im to pred kamerami ide ako po masle. Do populárneho seriálu z nemocničného prostredia ich povolal režisér, ktorý verí v ich schopnosti,“ uvádza Jojka na svojom webe.

Hrať budú samých seba a televízia naznačila, že v ich prípade nemusí ísť len o epizódne postavy.

Ďalší hviezdni neherci

Diváci sa môžu podľa Jojky tešiť aj na ďalšie osobnosti, ktoré si zahrajú v seriáli samých seba. Podľa informácií Mediaboomu sa mali do projektu zapojiť už napríklad aj moderátorka Aneta Parišková či slovenský raper a stand-up komik Bekim Aziri.

„Najnovšia 11. séria Nemocnice bude rozprávať skutočné príbehy známych osobností, ktoré postihli vážne zdravotné problémy. Chceme tak ukázať, že aj v ťažkých situáciách je možné nájsť silu a krízu zvládnuť. Spolu s účinkujúcimi osobnosťami budeme šíriť osvetu a pozitívny pohľad na problémy, ktoré môžu stretnúť hocikoho z nás,“ vysvetlila bližšie PR manažérka Jojky Katarína Nosková.

Už bez Denisy

Okrem nehercov sa diváci môžu tešiť aj na nové herecké posily. Popritom však Nemocnicu čaká aj odchod herečky, ktorá je jej súčasťou od samého začiatku.

Nakrúcania nových častí sa podľa portálu Mediaboom nebude zúčastňovať herečka Eva Mores, ktorá v seriáli stvárňovala anestéziologičku Denisu Antalovú.

Zdroj: Dnes24.sk