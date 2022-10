Aktivisti obliali Van Goghove Slnečnice polievkou: Vraj tým zachraňujú planétu, VIDEO

Environmentálni aktivisti hodili v piatok plechovky s rajčinovou polievkou na zrejme najslávnejší obraz maliara Vincenta van Gogha s názvom Slnečnice, ktorý je vystavený v britskej Národnej galérii v centre Londýna. Na sociálnych sieťach sa objavili videá z incidentu, informuje TASR na základe správy agentúr AFP a DPA.

Zoskupenie Just Stop Oil vo vyhlásení uviedlo, že dvaja demonštranti na protest proti fosílnym palivám hodili na obraz dve plechovky s rajčinovou polievkou a požadovali, aby britská vláda pozastavila všetky nové ropné a plynové projekty. K incidentu došlo o 11.00 h miestneho času (napoludnie SELČ), spresňuje AFP.

Dvoch aktivistov následne v priestoroch galérie zadržali. Rajčinová polievka znečistila sklenený ochranný povrch obrazu a časti zlatého rámu, spresňuje DPA. Bezpečnostná služba vzápätí eskortovala návštevníkov z miestnosti 43, kde sa obraz nachádza.

„Ste viac znepokojení kvôli ochrane obrazu, alebo záchrane našej planéty a ľudí?“ dodala. Predstavitelia galérie uviedli, že maľba zostala nepoškodená a menšie škody vznikli len na ráme.

Van Gogh’s ‘Sunflowers’ painting was vandalized with tomato soup by two anti-fossil fuel protestors in London.



The protestors then glued themselves to the wall beneath the painting.



As for damages, authorities say the painting is “unharmed.” pic.twitter.com/jqDNS939EB