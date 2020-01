Dnes o 17:17 Regióny BBSK a SAD Zvolen sa nedohodli: Prímestské linky nebudú premávať

V piatok sa vedenie BBSK stretlo na rokovaní so zástupcami SAD Zvolen, aby sa spolu pokúsili vyriešiť spor, kvôli ktorému majú byť zrušené prímestské spoje. Ako dopadlo?

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen sa v piatok ani po vyše dvojhodinovom spoločnom rokovaní v Banskej Bystrici nedohodli. Znamená to, že od soboty (25. 1.) až do odvolania nebude premávať drvivá väčšina prímestských liniek v kraji. Informoval o tom predseda predstavenstva zvolenskej SAD Adrián Polóny.

Rokovanie so SAD

Ako upozornil, výnimku tvoria len linky, ktoré premávajú na základe tzv. osobitných zmlúv, uzavretých s jednotlivými samosprávami či podnikmi. Mestskej hromadnej dopravy sa to netýka.

Predseda BBSK Ján Lunter v piatok reagoval, že neverí, že od soboty dôjde k zastaveniu premávky autobusových spojov. Mohlo by to spôsobiť verejné ohrozenie občanov v kraji.

Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera okamžite zvolávajú bezpečnostnú radu kraja, ktorá, ak bude uznášaniaschopná, zasadne ešte v piatok. Tá rozhodne o vážnosti stavu a zváži, či vyzve bezpečnostnú radu štátu na to, aby zasiahla a zabezpečila požiadavky obyvateľov a ich potreby.

„V tomto okamihu požiadame súd o neodkladné opatrenie, aby vyzval dopravcu na to, aby nekonal v rozpore so záujmami obyvateľov, neohrozoval ich a zabezpečil dopravnú obslužnosť tak, ako mu to vyplýva z platných licencií a doteraz ešte z neprávoplatného rozsudku. Ak toto súd urobí, dopravca musí ďalej poskytovať tieto služby,“ zdôraznil Ondrej Lunter.

Dodatky k zmluvám

Vedenie BBSK zároveň vyzýva štát aj premiéra na to, aby hájil záujmy obyvateľov a ako minoritný akcionár v SAD Zvolen (spoločnosť MH Manažment) s takmer 40 percentami dodržiaval a hájil zákonnosť. Ich zástupcov pozývali na piatkové rokovanie, podľa Luntera však nikto neprišiel.

Ani podpredseda BBSK si nevie predstaviť, že by v sobotu nevyšli autobusy na cesty kraja. „Každý, kto by to urobil, musí zvážiť svoju vlastnú trestnú zodpovednosť, ak by došlo k ohrozeniu života, k nezabezpečeniu zdravotnej starostlivosti alebo k vzniknutým ekonomickým škodám,“ podčiarkol.

Kraj opätovne zdôrazňuje, že nemal v prípade dodatkov k zmluvám s dopravcami, ktoré podpísal ešte bývalý predseda kraja Marian Kotleba, inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde. Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj Okresný súd vo Zvolene, že dodatky uzavreté na päť rokov sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo dopravcovi aj ponúkli, ale on to odmietol.

Podľa Luntera zálohové platby dopravcovi stále platia. „V januári sme však od nich dostali ultimatívnu žiadosť o zaplatenie dvojnásobnej sumy oproti tej, ktorú sme platili doteraz, čo považujem za vydieranie,“ do­dal.

Reakcia premiéra

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval v piatok predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera, aby neustále rokoval s dopravcom SAD Zvolen a vyriešil vzniknutú situáciu. Ak to nebude schopný vyriešiť, pripustil, že sa na to ako predseda vlády pozrie. Podotkol však, že ak žiada o pomoc premiéra, poukazuje na svoju „neschopnosť“, keďže tieto záležitosti patria do kompetencie predsedu samosprávneho kra­ja.

Do tejto situácie sa podľa Pellegriniho dostal Lunter sám tým, ako reaguje, rokuje či nerokuje s predstaviteľom privátnej SAD, kde má štát síce podiel, ale nemá väčšinu, a nemôže tak rozhodnutie majoritného akcionára zmeniť. „Preto ho vyzývam, aby namiesto toho, ako sa pokúša mne dovolať, a namiesto toho, aby míňal čas a písal listy dnes a expresne mi ich tu doručoval, aby si sadol za rokovací stôl a aby zabezpečil všetko na to, aby doprava ľudí nielen do práce, ale aj do nemocníc, aj do škôl od pondelka (27. 1.) fungovala a aby sa SAD Zvolen vyhla týmto aktivitám, ktoré oznámila, že od soboty (25. 1.) prestane poskytovať prímestskú dopravu. Je to zodpovednosť pána župana,“ zdôraznil premiér.

V prípade, že to predseda BBSK nebude schopný vyriešiť, predseda vlády pripustil, že sa na záležitosť pozrie. „Ale ja s tým nemám čo urobiť. Ja nie som ani župa, ani lokálny dopravca, ani niekto, kto zabezpečuje lokálnu verejnú dopravu. Ale ak žiadate mňa, aby som situáciu riešil, tak jasne dávate najavo, že ste neschopný a neviete si poradiť ani s tým, čo patrí do vašej priamej kompetencie v Banskobystrickom samosprávnom kraji, a dávate jasný signál, koho si to tí ľudia v Banskej Bystrici zvolili,“ vyhlásil Pellegrini.

