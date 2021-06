Zdroj: imeteo.sk AKTUÁLNE: Cez Spiš sa prehnal downburst. Vietor je mimoriadne silný, VIDEO Oblasťou Spišského Podhradia sa v sobotu prehnal downburst. Cez víkend musíme počítať s intenzívnymi búrkami. Priniesť môžu silný nárazový vietor a krupobitie. 26. jún 2021 ELA Rôzne

26. jún 2021 ELA Rôzne AKTUÁLNE: Cez Spiš sa prehnal downburst. Vietor je mimoriadne silný, VIDEO Oblasťou Spišského Podhradia sa v sobotu prehnal downburst. Cez víkend musíme počítať s intenzívnymi búrkami. Priniesť môžu silný nárazový vietor a krupobitie.

Ráno je na Slovensku poriadne búrlivé. V oblasti východného Slovenska sa vyskytujú intenzívne búrky, ktoré prinášajú krupobitie, prívalové zrážky, no najmä veľmi silný nárazový vietor, informuje iMeteo.sk.

Dnes okolo 8:15 sa v oblasti Spišského Podhradia vyskytol downburst. Ide o jav, ktorého prejavom je silný nárazový vietor.

Downburst vzniká, keď sa vplyvom vyparovania vytvorí v oblaku studený vzduchová bublina, ktorá spolu so zrážkami a krúpami padá k povrchu.

„Toto sa udialo aj v Spišskom Podhradí. Intenzívne búrky sa presúvajú ďalej na východ a počas svojho postupu prinášajú aj krupobitie.To je však prevažne nevýrazné a hlavným prejavom búrok je nárazový vietor,“ vysvetľuje portál.

Článok pokračuje pod videom.

Zdroj: YouTube.com

Búrky s krúpami sa môžu do sobotného (26. 6.) večera ojedinele vyskytnúť zväčša na území stredného a východného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.

Platia výstrahy

Na strednom a východnom Slovensku hrozia v sobotu búrky s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa pre stredné Slovensko a druhého stupňa pre východné.

Na východe sa môžu v sobotu vyskytnúť aj prívalové povodne. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.

Pre Banskobystrický a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pred búrkami do 21.00 h. Meteorológovia upozorňujú na búrky v Trenčianskom kraji od 11.00 h do 18.00 h.

Výstrahu druhého stupňa pred búrkami vydalo SHMÚ pre Košický a Prešovský kraj do 12.00 h. O stupeň nižšia výstraha platí pre Košický kraj od 12.00 h do 22.00 h, a pre Prešovský do 21.00 h.

Búrky po celý deň

Búrlivo bude počas celého dňa. Búrky budú viazané najmä na hornatejšie oblasti a najviac sa ich očakáva v Banskobystrickom kraji.

„Ustávať by mali až vo večerných hodinách a môže sa tak stať, že niektoré miesta búrka zasiahne aj viackrát,“ informuje iMeteo.sk.

Na viacerých miestach Slovenska je výrazné sucho a búrky toto sucho určite nezažehnajú. Búrky sú totiž príliš lokálne a môže sa stať, že búrka zasiahne jednu obec, no vo vedľajšej nespadne ani kvapka.

Prívalové povodne môžu byť v okresoch Gelnica, Košice-okolie, Košice, Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov a Vranov nad Topľou. Meteorológovia preto vydali prvý stupeň výstrahy.

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uvádza meteorologický ús­tav.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR