AKTUÁLNE: Rusom explodoval plynovod Bratstvo! Časť z neho vedie do Užhorodu

Informuje o tom TASR na základe správy britskej televízie Sky News. K explózii došlo neďaleko obce Kalinino v Čuvašskej republike v európskej časti Ruska. Príčiny výbuchu nateraz nie sú známe.

Traja ľudia zahynuli v utorok pri výbuchu plynovodu Bratstvo v západnej časti Rusku, v Čuvašskej republike. Oznámil to šéf miestnej regionálnej správy Oleg Nikolajev, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.

„Podľa predbežných údajov (na mieste) pracovali štyria ľudia. Nanešťastie traja z nich zahynuli, keď sa nečakane vznietil plyn… Prežila jedna osoba, šofér, ktorý je v šoku,“ uviedol Nikolajev pre ruskú štátnu televíziu.

Čuvašské ministerstvo pre mimoriadne situácie oznámilo, že plynovod vybuchol počas plánovanej údržby pri obci Kalinino, ktorá leží v európskej časti Rusku asi 650 kilometrov od Moskvy.

Plynovod Bratstvo vedie z Nového Urengoja na Sibíri do ukrajinského Užhorodu. Je to jeden z najdôležitejších ruských exportných plynovodov, čiastočne ho vlastní a prevádzkuje aj Ukrajina. Časť plynovodu v dôsledku výbuchu v utorok popoludní uzatvorili.

An explosion occurred on a gas pipeline between the village of Kalinino and the village of Yambakhtino in the Vurnarsky District of #Chuvashia. pic.twitter.com/hcX7HJEMv3