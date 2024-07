12. júl 2024 ELA Správy Rôzne AKTUÁLNE: Slovensku hrozia v piatok veľmi SILNÉ búrky. Prídu vo vlnách! Slovensku hrozia v piatok vlny silných búrok. Prvá vlna búrok dorazí na naše územie už v ranných hodinách, no vývoj očakávanej situácie je veľmi nepredvídateľný. Pozor si však treba dať najmä v jednej časti.

Búrky a vysoké teploty môžu časť Slovenska potrápiť aj počas piatka (12. 7.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Vysoké teploty

Výstrahy prvého a druhého stupňa pred vysokými teplotami by mali v piatok platiť od 12.00 do 19.00 h. Predbežne sa týkajú celého Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Tiež väčšiny okresov Prešovského, Košického, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. V prípade druhého stupňa výstrahy je podľa meteorológov možné dosiahnutie teploty vzduchu na úrovni 37 stupňov Celzia.

Búrky sa zas môžu podľa SHMÚ vyskytnúť v piatok po 15.00 h najmä v Trnavskom, Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Tiež v niektorých okresoch Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Búrky môžu byť sprevádzané krúpami, prudkým lejakom s intenzitou do 30 milimetrov počas 30 minút a nárazmi vetra do 85 kilometrov za hodinu.

Búrky budú nebezpečné

Do 8:00 h ráno by malo v oblasti západného Slovenska dochádzať k prvému rozvoju búrok. Vzniknuté prehánky a búrky sa budú pohybovať smerom k severovýchodu predovšetkým cez Trnavský a Trenčiansky kraj. Ranné búrky by mali byť sprevádzané najmä bleskovou aktivitou a výraznejšími zrážkami.

„Následne nás čaká veľmi teplé a dusné počasie a druhá vlna búrok je pravdepodobná v piatok okolo 15:00 h. Nad našou oblasťou budú vznikať dve vlny búrok,“ informuje iMeteo.sk.

Jedna prinesie búrky najmä do oblasti západného a stredného Slovenska. V druhej časti popoludnia počítajte s búrkami, ktoré vo svojich silnejších jadrách môžu prinášať okrem prívalových zrážok aj krúpy či silný vietor. Už v piatok popoludní počítajte s možnými prvými problémami v podobe niektorých zaplavených oblastí.

Oveľa nebezpečnejšie búrky sa sformujú v alpskej oblasti. Podvečer sa vytvorí mohutný búrkový systém, ktorý bude postupovať z Rakúska nad Moravu a podľa niektorých behov numerických modelov sa tento búrkový systém rozšíri aj nad západné Slovensko. Nebezpečné búrky budú najmä medzi 19:00 h až polnocou.

Tento búrkový systém prinesie intenzívne prejavy v podobe silných nárazov vetra, ktoré môžu páchať materiálne škody. Okrem vetra treba počítať aj s lejakmi.

Na čo sa teda pripraviť? Prvá možnosť búrok je na severozápade a západe už v piatok ráno. Pravdepodobnejšie sú búrky v piatok popoludní na západnom Slovensku a tretia vlna búrok by mohla prísť v piatok večer a v noci na sobotu, kedy nás môže zasiahnuť okraj búrkového systému.

