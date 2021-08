Zdroj: Facebook.com/Odťahová služba Púchov - nákladná doprava Auto LETELO ponad chodník i cestu a zapichlo sa do svahu: Vodič odišiel, FOTO Scénu ako z akčného filmu zažili v Beluši, kde auto z jednej cesty preletelo ponad druhú. Vodič z miesta nehody odišiel. 23. august 2021 Filip Chudý Krimi

23. august 2021 Filip Chudý Krimi Auto LETELO ponad chodník i cestu a zapichlo sa do svahu: Vodič odišiel, FOTO Scénu ako z akčného filmu zažili v Beluši, kde auto z jednej cesty preletelo ponad druhú. Vodič z miesta nehody odišiel.

Na sociálnej sieti Odťahovej služby Púchov – nákladná doprava sa začali šíriť zábery z Beluše, na ktorých bolo vidieť prerazené zábradlie v smere z cesty I/61 (príjazd do Beluše popri diaľnici a následná prudká zákruta do obce). Podľa stôp to vyzeralo, že auto preletelo ponad priľahlý chodník a vedľajšiu cestu III/1946, ktoré smerujú ku podjazdu a podchodu pod diaľnicou, pričom táto cesta ide k futbalovému ihrisku a ďalej do Mojtína.

„Podľa doterajších zistení k dopravnej nehode došlo tak, že vodič osobného motorového vozidla pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy v zákrute prešiel mimo vozovku a následne preletel ponad cestu, kde sa s autom zapichol do priľahlého svahu,“ povedala k nehode pre Dnes24 Danka Adámiková, vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.

Ako ďalej uviedla, po dopravnej nehode vodič z miesta nehody odišiel.

„Nehoda je v štádiu šetrenia,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Takto to vyzeralo na mieste nehody.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk