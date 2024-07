4. júl 2024 Tlačové správy Bainovičov Gól sezóny a 25 000 € pre Spartakovskú mládež V závere ročníka 2023/24 sa udeľovalo aj ocenenie Gól sezóny Niké ligy. Víťazom sa stal Trnavčan Filip Bainovič, autor dvoch Gólov mesiaca.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Pre Spartakovskú mládež do tretice vybojoval 5 000 € a po Góloch mesiaca Adriana Zeljkoviča a Martina Mikoviča boli mladí hráči Trnavy v tejto sezóne podporení sumou 25 000 €!

Aj vďaka Bainovičovi a Fondu precestovali svet

„Dokopy sme vďaka exportným gólom získali krásnych 25 000 €. Aj preto sme hrali na štyroch medzinárodných turnajoch, raz sme kúpili kamery a opäť sa naše mladé nádeje tešia na turnaj v zahraničí. V auguste sa chystáme do Anglicka aj do Talianska.“ Zobral si na úvod slovo šéftréner Spartakovskej mládeže Marián Hýbela. Aj vďaka grantom talentovaní Trnavčania hrali alebo budú hrať v Malajzii, Španielsku, Holandsku, Taliansku či v Anglicku. „V tejto sezóne sme ani v jednej kategórií neskončili horšie ako tretí. Kategórie U17, WU15 a rovnako aj U14 sa stali majstrami Slovenska. Pre takých hráčov potrebujeme na ich ďalší rozvoj konfrontáciu na medzinárodnej úrovni.“

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Šéftréner „červeno-čiernej“ mládeže nám ďalej priblížil, čo je pre neho najdôležitejšie pri výchove budúcich futbalistov. „Vždy je super, keď vyhráme nejaký turnaj alebo získame titul, ale najväčšia odmena je, keď nášho odchovanca vidíme, že sa presadil v A-tíme. Teraz napríklad všetci štyria hráči z U17, ktorí sa predstavili na nedávnych ME do 17 rokov, začali prípravu s A-mužstvom.“ Na majstrovstvá Európy cestovali Martin Turanský, Filip Trello, Dávid Bukovský a Tobias Daniel.

Bainović sa už mohol stať autorom Gólu sezóny

„Už ako dieťa som sníval, že raz dám víťazný gól z priameho kopu. Myslím si, že to aj proti Podbrezovej bola extrémne ťažká strela na vybránenie. Ďakujem fanúšikom za každý jeden hlas. V tejto sezóne sme videli veľa krásnych gólov, aj také, ktoré neboli v nominácii. O to väčšiu radosť mám, že som strelil Gól sezóny. Ďakujem aj Fondu pre budúcnosť športu. Myslím si, že našim mládežníkom veľmi pomohol. Pre nich to skutočne nie sú malé peniaze.“ Zneli úprimné slová od Srba Filipa Bainoviča, ktorý už raz mal nábeh na Gól sezóny. Stalo sa tak pred deviatimi rokmi, kedy ešte vo svojej domovine tiež zahviezdil s parádnou strelou z priameho kopu.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Aktuálna sezóna však pre 27-ročného stredopoliara nebola len ružová. V decembri minulého roka sa zranil a aj keď sa mu podarilo pomerne rýchlo zotaviť, tak sa nedokázal plnohodnotne vrátiť do základnej zostavy. Gól sezóny, ktorý strelil Podbrezovej na konci novembra, bol jeho doposiaľ posledným v Niké lige. „Moja minutáž v druhej polovici sezóny bola menšia a z toho som nešťastný. Chcem hrávať, dávať góly a pomáhať tímu. Preto som sem prišiel, aby som hral čo najviac. Verím, že sa mi to podarí.“ Bainovič sa zároveň vyjadril, že so Spartakom chce aj v ďalšej sezóne bojovať o najvyššie priečky. Pred koncom skupinovej fázy sme slovíčkom nezabudli odbočiť ani k prebiehajúcim ME. „Nemecko aj Španielsko ukázali svoje kvality. Podľa mňa sa jeden z nich stane majstrom Európy.“

Záverečné slovo Michala Mertinyáka

Záverečné slovo na konci sezóny patrí Výkonnému riaditeľovi Únie ligových klubov Michalovi Mertinyákovi. „Hlavný partner našej ligy sa veľmi aktívne zapojil do CSR komunikácie a podpory. Či už sa jedná o sociálne prípady alebo o mládežnícky šport. Je veľmi pekné, že Niké prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu investuje také finančné prostriedky.“

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Do Fondu sa môžete zapojiť aj Vy!

Ako povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák, tak do Fondu pre budúcnosť športu sú investované nemalé finančné prostriedky. To môže byť aj motiváciou pre vás natočiť video, prihlásiť ho na www.nikefondsportu.sk a zabojovať o grant.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu