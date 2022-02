11 Galéria Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk Bezplatné parkovanie pri NEMOCNICI sa nekonalo. Zdravotníci denne dostávajú POKUTY Problém s parkovaním je v celej Bratislave. Smutné však je, keď ani zdravotník nemá pri mieste svojej práce kam odstaviť auto a denne čelí hrozbe pokuty. 8. február 2022 KAW Regióny

8. február 2022 KAW Regióny Bezplatné parkovanie pri NEMOCNICI sa nekonalo. Zdravotníci denne dostávajú POKUTY Problém s parkovaním je v celej Bratislave. Smutné však je, keď ani zdravotník nemá pri mieste svojej práce kam odstaviť auto a denne čelí hrozbe pokuty.

Pred nemocnicou na Antolskej malo už pred dvomi rokmi pribudnúť bezplatné parkovisko. Nemocnica a mesto Bratislava si totiž vymenili pozemky v hodnote viac ako 15 miliónov eur ešte koncom septembra 2019 a ukončili tak dlhoročný spor.

UNB získala pozemky na Antolskej ulici v Petržalke a mesto pozemky v zóne jazera Rohlík v Ružinove.

Bezplatné parkovisko sa nekonalo

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v tom čase predpokladala, že parkovacie miesta v blízkosti Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke sa podarí sprevádzkovať v roku 2020. Projekt bol aj v Informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, kde návrh výstavby mohla verejnosť pripomienkovať. Vízia bola skvelá, no nenaplnila sa.

Pribudnúť malo až 199 parkovacích miest za sumu približne 1,6 milióna eur. Bezplatné parkovisko vrátane chodníkov a prístupových komunikácií sa malo rozprestierať na ploche viac ako 6500 štvorcových metrov.

Využívať ho podľa pôvodného plánu mali pacienti, návštevníci aj zamestnanci nemocnice. A vo večerných hodinách aj obyvatelia Petržalky a návštevníci jazera Draždiak.

Prenájom súkromnej firme

To boli pôvodné plány. Nakoniec však všetko dopadlo inak. Keďže UNB nemala financie, ktoré by postačovali na opravu parkoviska v havarijnom stave, prenajala plochu súkromnej firme, ktorá tam vyberá parkovné. Cena za hodinu je 1 euro. Okrem platených miest je v blízkosti nemocnice možnosť parkovať na komunikácii Antolská pri Chorvátskom ramene, kde je k dispozícii iba 54 miest. Tie však nepostačujú.

Zamestnancom tak nezostáva nič iné, len parkovať „núdzovo“ v okolí, za čo neraz dostávajú pokuty od mestskej polície.

Pokuty zdravotníkom

Potvrdil to aj zamestnanec nemocnice, ktorý nám poslal do redakcie mail s otázkou, ako to bude s parkovaním pred nemocnicou na Antolskej ďalej.

„Dodnes ako zamestnanci parkovisko nemáme, a dennodenne sme pokutovaní mestskou políciou za parkovanie ako zdravotníci. Parkovisko, ktoré UNB prenajala súkromnej firme na dobu určitú, sa už končí onedlho, avšak, ak to ostane bez povšimnutia, predpokladáme, že zase si spraví niekto súkromný biznis a parkoviská znova prenajmú,“ napísal nám zdravotnícky pracovník.

Hľadajú kompromis

Súkromná firma ZIPP-S, s.r.o., má parkovisko so 199 miestami v prenájme na dobu určitú, ktorá by sa mala onedlho skončiť. Redakciu Bratislava24 zaujímalo, či po uplynutí tejto doby bude parkovisko opäť prenajaté súkromnej firme alebo sa konečne naplní pôvodná vízia bezplatného parkovania pre zamestnancov a pacientov.

„Univerzitná nemocnica Bratislava aktuálne rokuje o skoršom ukončení predmetnej koncesnej zmluvy. Aktuálne je uvedené predmetom interných analýz a hľadá sa kompromisné riešenie. O probléme s parkovaním UNB vie, aj preto chceme iniciovať stretnutie so starostom Petržalky k tejto téme,“ uviedla pre Bratislava24 hovorkyňa UNB Petra Lániková.

Podľa UNB ide o dlhoročný problém a cieľom stretnutia je povedať si, aké sú možnosti využitia pozemkov v okolí nemocnice, či už v správe UNB, alebo mestskej časti Petržalka v súvislosti s parkovaním.

„Cieľom je spoločne hľadať riešenie v prospech občana, ako aj návštevníkov nemocnice. Po uzavretí problematiky budeme komplexne informovať o finálnom riešení,“ dodala hovorkyňa.

Na problém sme sa pýtali aj Mestskej časti Bratislava-Petržalka, odpoveď sme do publikovania článku nedostali.

Zostáva už len veriť, že problém sa vyrieši a aspoň zdravotníci si nebudú musieť v budúcnosti za parkovisko platiť alebo odstavovať auto „nadivoko“ a čeliť tak hrozbe pokuty.

