Bidenovi zagratulovali aj Čaputová a Matovič: Blízka spolupráca medzi USA a Slovenskom bude pokračovať

Blízka spolupráca medzi USA a Slovenskom bude pokračovať.

Matovič očakáva, že **Európska únia a USA budú globálni a silní spojenci. Podotkol, že kľúčom k novej kapitole USA bude výhra nad pandémiou nového koronavírusu. „Občania prehovorili. Blízka spolupráca bude pokračovať,“ napísal Matovič. Dodal, že víťazstvo nad koronavírusom bude kľúčové pre začiatok tejto novej etapy.

Slovensko je pripravené na úzku spoluprácu s budúcim americkým prezidentom, uviedol v sobotu slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).

Zároveň si želá, aby sa vzťahy USA s EÚ posilnili a zlepšili. „Potrebujeme sa viac ako kedykoľvek predtým,“ napísal šéf rezortu diplomacie na svojej sociálnej sieti.

„Považujem za rovnako dôležité, aby americké inštitúcie zabezpečili plynulý a pokojný prechod k budúcej administratíve v súlade s ústavou a zákonmi USA,“ konštatoval Korčok, pričom zdôraznil, že náležite sa vyjadrí po oficiálnom vyhlásení výsledkov volieb.

Američania si z dvoch ponúknutých ciest vybrali cestu zmierenia a stability. Pre TASR to v sobotu uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že hoci ešte výsledky volieb v USA nie sú oficiálne, všetko tomu nasvedčuje. Reagovala tak na zvolenie Joea Bidena za prezidenta USA a zagratulovala mu.

„Dúfam, že budúci americký prezident prispeje k ďalšiemu posilňovaniu transatlantickej jednoty a spojenectva, k prehĺbeniu spolupráce medzi USA a Európskou úniou, k angažovaniu sa a líderstvu Spojených štátov v otázke klimatickej zmeny a tiež k plnej účasti USA na záväzkoch vyplývajúcich z Parížskej klimatickej dohody,“ uviedla hlava štátu.

Vládna strana SaS verí, že zvolenie Joea Bidena za amerického prezidenta bude znamenať zlepšenie vzťahov medzi USA a Európskou úniou a tiež pozitívnejší vzťah k medzinárodným inštitúciám. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

Podpredseda zahraničného výboru Národnej rady SR Peter Osuský (SaS) upozornil, že dôležitý bude predovšetkým postoj nového prezidenta k medzinárodnej politike.

„Z môjho pohľadu je Biden zrejme lepšia alternatíva voči Európskej únii. Jeho postoje v medzinárodnej politike budú predvídateľnejšie, možno konformnejšie a mäkšie ako Trumpove, predovšetkým vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám. Predpokladám, že bude, hoci menej razantne, upozorňovať na potrebu plnenia záväzkov členských krajín NATO ku svojej a kolektívnej obranyschopnosti," uviedol.

Ako podotkol, Európska únia aj svet potrebujú v USA stabilného a ekonomicky silného partnera, ktorého pozícia bude vo svetle existujúcich hrozieb nespochybniteľná.

