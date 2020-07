Blíži sa post-tropická búrka! Kedy udrie na Slovensku a ako sa prejaví?

Postupuje ku nám tlaková níž, ktorá je pozostatkom tropickej búrky, ktorá sa sformovala nad Atlantikom.

Nasledujúce dni nás na Slovensku čaká opäť pestré počasie. Bude ho ovplyvňovať tlaková níž, ktorá je pozostatkom tropickej búrky, ktorá sa sformovala nad Atlantikom.

„Na to, že je júl, ide o pomerné včasné sformovanie tropickej búrky nad Atlantikom. Táto tropická búrka sa však nevyvinula do hurikánu. Teraz postupuje Atlantikom a už zajtra sa budú pozostatky tropickej búrky Eduard nachádzať nad Britskými ostrovmi,“ informuje portál iMeteo.sk.

Pozostatky tropickej búrky neprinesú do Európy príliš veterné počasie. Vietor zosilnie, ale nárazy vetra by sa mali pohybovať väčšinou do 70 km/h. Táto tlaková níž však prinesie niečo iné, a to aj do našej oblasti.