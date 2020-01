13. január 2020 Správy Zo Slovenska Blokády pokračujú, zasiahne polícia? Tu všade sa zdržíte. Kolóny aj 60 minút

Aj v pondelok autodopravcovia štrajkujú a vytvárajú blokády. Polícia sa snaží riadiť dopravu.

Zdroj: Policajný zbor SR

Autodopravcovia pokračujú v štrajku aj počas pondelka. Počas dňa bude blokovaná väčšina hraničných priechodov v smere na Slovensko a rovnako zo Slovenska. Osobné autá a autobusy v úsekoch prejdú v oboch smeroch. Dopravu riadia policajti.

Rátať treba so zdržaniami. Na cestách hlavného mesta miestami šoféri hlásia hodinové zdržanie. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Štrajkujúci autodopravcovia aktuálne blokujú pre kamióny hraničné priechody Trstená, Medveďov, Slovenské Ďarmoty, Šahy, Makov, Svrčinovec či cestu v Krásne nad Kysucou v smere do Čadce, dopravu riadia policajti.

S kolónami od desať do 60 minút treba počítať na cestách do hlavného mesta a rovnako do centra Bratislavy.

Zdroj: TASR