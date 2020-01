21. január 2020 Eva Mikulová Zo Slovenska Boli ľudia na proteste proti ĽSNS podplatení? Starosta z Luníka IX sa jednoznačne vyjadril

Prívrženci strany ĽSNS sa zrejme nevedia zmieriť s faktom, že ľudí proti ním bolo v Košiciach podstatne viac. A tak spustili dezinformačnú kampaň.

14 Galéria

Už niekoľko dní sa v Košiciach a aj na sociálnych sieťach diskutuje o dvoch mítingoch, ktoré sa konali v jeden deň, v rovnaký čas a v podstate na rovnakom mieste. Obe sa uskutočnili 16. januára o 16,00 hodine. Podobne to bolo aj v Sabinove deň predtým, tiež sa tam konali dve zhromaždenia: Kotlebovci a protest proti extrémistom.

Zhromaždenie spájalo i rozdeľovalo

Neodškriepiteľným faktom je, že ľudí proti fašizmu bolo na mítingu oveľa viac ako priaznivcov extrémistickej strany Mariana Kotlebu a svoj nesúhlas s nimi dali hlasne najavo. Aj pod náš redakčný článok sa spustila spŕška kritiky o neobjektívnosti spracovania témy, pričom fakty nepustia.

„Že protest, agresívni a vulgárni asociáli ako vždy. Tí sa teda pekne prezentujú.“

„V Košiciach im koľko dali po 10 € ?? Keď v Sabinove po 5€ dostali :) …platení komparzisti :) hanba strane PS :D“

To bol protest proti Kotlebovi? Však to bol rómsky bašavel.

Vy konšpirátori, už naozaj neveríte ani tomu, že ľudia by mohli byť aj vnútorne presvedčení, že fašistický režim naozaj nechcú?"

Konečne im Košičania ukázali, že tu nemajú čo robiť Fašisti, len veľa kecajú a nič dobre nerobia."

Celú diskusiu dvoch rozdelených táborov na samotné zhromaždenie nájdete TU.

Predvolebný míting strany ĽSNS bol pri Dolnej bráne a protest proti fašizmu, ktorý organizovala občianska iniciatíva Otvorené Košice sa konal len niekoľko metrov od nich, pri Štátnej vedeckej knižnici.

Keďže sme boli osobne pritom, tak sme videli to, čo prívrženci ĽSNS zrejme vidieť nechcú. A to, že protifašistického protestu sa zúčastnilo vyše 1000 ľudí, kým priaznivcov Kotlebu bolo podstatne menej. Náš odhad, a odhad konkurenčných médií, bol do 300 ľudí.

Rómsky tanec a spev

Medzi protestujúcimi proti Kotlebovi a jeho strane bolo mnoho ľudí, vrátane známych mien či komunálnych politikov.

Samozrejme, protestu sa zúčastnili i Rómovia, pretože rétorika voličov Kotlebu často útočí voči ich etniku. Tak je pochopiteľné, že sa obávajú o svoju budúcnosť viac ako majorita.

Temperamentne dávali najavo svoj nesúhlas s rečníkmi z ĽSNS a tiež si na námestí pustili hudbu a zatancovali. Ale bolo ich omnoho menej ako „bielych“ protestujúcich proti Kotlebovi.

Žiadne platby za účasť

Prehra je trpká a tak začala dezinformačná kampaň, že vraj Rómom za účasť platili po 15 eur. Tieto fámy „lietajú“ na sociálnych sieťach, ale žiadne dôkazy o tom neexistujú.

Oslovili sme teda starostu MČ Luník IX Marcela Šaňu, ktorý sa tiež protestu zúčastnil aj s ďalšími asi 50 obyvateľmi sídliska. Podplácanie dôrazne odmietol: „Je to maximálna hlúposť. Každý z nás tam išiel z vlastnej vôle. My tu nechceme fašizmus. Majú populistické reči a žiadne riešenia neponúkajú! A ešte aj klamú!“

Obvinenia z podplácania, samozrejme, popiera aj jeden z organizátorov z iniciatívy Otvorené Košice Oto Hudec: „Protest zorganizovala iniciatíva Otvorené Košice spontánne, vďaka aktivite približne 30 ľudí, ktorí sú znepokojení tým, že strana ĽSNS, s dokázateľne extrémistickou a násilnou minulosťou, sa stáva regulérnou súčasťou politickej sféry.“

Ako ďalej dodáva, iniciatíva nemá stranícke pozadie a pred podujatím vyzývali všetkých zástupcov politických strán, aby prišli podporiť akciu ako občania a bez straníckych symbolov.

„Niektorých protestujúcich, či Rómov, alebo iných, poznáme osobne, rozprávame sa s nimi a vieme, že prišli na podujatie z vlastnej iniciatívy, pretože rovnako ako my cítia pocit ohrozenia pri predstave, že by ľudia s násilnou minulosťou a bez potrebnej odbornosti mali rozhodovať o chode tejto krajiny. Od spomínaných konšpirácií sa dištancujeme. Takéto dezinformácie používajú niektorí politici často, keď fakty nehrajú v ich prospech. Niektorí z rómskych protestujúcich, napríklad komunitní pracovníci z Luníka 9 nám na mieste z vlastnej iniciatívy pomáhali. Vnímame ako symbolické a dôležité, že na proteste sme sa stretli ľudia rôznych generácií, národností a vierovyznaní. Košice boli vždy multikultúrnym mestom,“ dodáva Hudec.

4 Galéria

Zdroj: kosice.dnes24.sk