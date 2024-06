21. jún 2024 ELA Správy Politika BOLI Sme rodina: Pčolinský ZAPREDAL kolegov a za 9 eur zverejňuje ich FOTO. Čo na to Kollár? Strana Sme rodina by sa pri niektorých menách mohla premenovať na Boli sme rodina. Po tom, ako v parlamentných voľbách skončila volebným fiaskom, sa z nej porúčali zakladateľské tváre.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Silná dvojka

Koncom januára po ôsmich rokoch aktívnej politickej spolupráce Milan Krajniak oznámil svoj odchod z hnutia Sme rodina. Borisovi Kollárovi, pri ktorom stál počas celej politickej kariéry, dal zbohom a poďakoval sa za ich spoluprácu. Neslávne dopadla aj jeho snaha dostať sa do europarlamentu. Do Bruselu chcel priviesť Kresťanskú úniu, no tá dostala podporu 0,63 %.

Zdá sa, že s Kollárom si po neúspechu vo voľbách nemá čo povedať ani bývalý poslanec NRSR Peter Pčolinský, ktorý tiež už nie je členom mimoparlamentného hnutia Sme rodina, ktorého bol v minulosti podpredsedom. Informovalo o tom hnutie na sociálnej sieti iba pred pár dňami.

„Bývalý poslanec a podpredseda hnutia Peter Pčolinský dňa 21. mája požiadal o ukončenie členstva v hnutí Sme rodina a na základe tejto žiadosti mu bolo členstvo ukončené dňa 22. mája,“ uviedlo hnutie.

Ďalej upozornilo, že „všetky iniciatívy, ktoré pán Peter Pčolinský v súčasnosti vyvíja už nemajú nič spoločné s hnutím Sme rodina a sú to čisto jeho súkromné aktivity.“

Bonzák Pčolinský?

Hnutie zrejme narážalo na zvláštnu aktivitu, na ktorú upozornil portál Pluska.sk. Pčolinský sa rozhodol pre zvláštny zdroj príjmu a rozhodol sa, že začne zverejňovať informácie, ktoré načerpal za tri roky koaličnej práce.

Ako informuje Pluska, založil si účet na známej platforme, ktorá slúži na zverejňovanie zaujímavých a exkluzívnych informácií za finančný poplatok. Stačí, ak si zaplatíte 9 eur mesačne a môžete si pozerať fotografie a videá, ktoré Pčolinský zverejňuje.

Sú na nich zábery z koaličných rád, rokovaní a očakáva sa, že budú pribúdať ďalšie citlivé informácie. „Postupne budem pridávať videá a fotky zo zákulisia politiky, ktoré neboli nikdy zverejnené a ktoré sa nikdy nemali dostať na verejnosť,“ opisuje svoju činnosť Pčolinský.

„Toto je už za hranicou slušnosti. Ak niekoho odfotí a bez jeho súhlasu zverejní, tak to sa fakt nerobí. Otázne je, či si týchto ľuí nahrával a fotil aj potajomky, ako svojho času Igor Matovič. Videli sme v minulosti, že dobré meno to Matovičovi neurobilo a skôr mu to uškodilo. Tento krok Pčolinského je skôr odsúdenia hodný, než chválahodný. V každom prípade je to nechutné,“ vyjadril sa pre denník politológ Radoslav Štefančík, ktorý zároveň nevylučuje, že strana Borisa Kollára politicky „vstane z mŕtvych“.

Na aktivitu a správanie Pčolinského, ktorý zrejme listuje vo svojom telefóne a zverejňuje súkromné fotky a videá politikov, zareagoval aj Kollár.

„To sa musíte opýtať jeho. Ja osobne by som to nikdy neurobil a keď už sme pri tom, ani by som nemohol, lebo ja som si nahrávky nerobil. Som rád, že už nie je členom strany, lebo to, čo robí, si myslím, že nie je správny krok a teda neberieme už za jeho konanie politickú zodpovednosť,“ vyjadril sa multiotecko pre portál, ktorý si momentálne hlavu politikou príliš nezaťažuje. Podľa jeho Instagramu si užíva tureckú Cappadociu.

Zdroj: Dnes24.sk