9. august 2024 Tlačové správy Boxera nezastavili ani šestky dioptrie Odmalička má problém so zrakom, ale odradiť sa nenechal. David Mundi má na konte niekoľko medailí z majstrovstiev Slovenska v jeho vekovej kategórii, veľké ciele pred sebou a to všetko ako 17-ročný.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Napriek viacerým negatívnym rečiam sa nezastavil a naopak jeho nevýhodu zvládol dokonale vygumovať. Ako? Dočítate sa nižšie.

„Nič ma nedonúti skončiť“

Vášeň ku športu má od otca, ktorý sa venoval thajskému boxu a strýka, ktorý sa venoval boxu. Na jeho prvý tréning ho zobral strýko ako 10-ročného. Hneď vedel, že je na správnom mieste. Domov sa vrátil so slovami: “Mama tomuto sa chcem venovať!.” Prezradila nám mama Ivana a nadviazala tak na jeho slová z prihláseného videa do grantového projektu Fond pre budúcnosť športu. „Ako dieťa som skúsil rozličné športy, ktoré ma však nechytili. Všetko sa zmenilo až po vstupe do ringu. Box som si hneď zamiloval. Pôvodne mojim cieľom neboli zápasy, ale pohyb. Nakoniec sa z toho vykľula najväčšia vášeň. Tento bojový šport si chcem čo najdlhšie užívať na plné obrátky.“

„Vtedy vidia zle aj oni“

Zrejme si kladiete otázku, že ako si poradil s hendikepom v podobe horšieho zraku a odpoveďou je – excelentne! „Počul som viaceré názory, že by som pre môj problém so zrakom nemal boxovať. Mňa však nič nedonúti skončiť. Prispôsobil som si štýl tak, aby som bol čo najbližšie k súperom. Vtedy vidia zle aj oni.“ Počuli sme tiež v prihlásenom videu od vicemajstra Slovenska v ťažkej váhe v kategórií 17–18 ročných, ktorému grant pomohol s rehabilitáciou natiahnutej šľachy a pomôže v ceste za vytúženým cieľom. Stať sa profesionálnym boxerom.

Titulový zápas

David Mundi má pred sebou životnú výzvu. Ako 17-ročný na galavečeri WARzone zvíťazil nad 36-ročným skúseným borcom a daným výkonom si vyslúžil titulový zápas. Ten ho čaká v decembri a mohol by mu pootvoriť dvierka k naplneniu jeho už spomínaného sna. Má sa aj od koho inšpirovať. „Jeho vzorom je po fyzickej, mentálnej aj hodnotovej stránke Muhammed Ali. Zvládal sa prebiť cez všetko a všetkých a nebál sa otvorene vystupovať ani voči rasizmu a segregácií. Muhamadovu ikonickú podobizeň má vytetovanú na ruke.“ V boxe si každý nájde niečo, čo ho napĺňa. Prešli sme však aj na tému zranení. „Našťastie sa mu doposiaľ nestalo nič vážne. Mal napríklad natrhnuté obočie, vybitý zub a nedávno si liečil spomenutú natrhnutú šľachu.“

