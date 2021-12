8 Galéria Zdroj: TASR/Dano Veselský Bratislavčania môžu VÝCHODU závidieť: Košičania sa korčuľujú, centrum hlavného mesta je PRÁZDNE Vstup na ľadovú plochu v metropole východu, aj v ďalších mestách, podlieha pandemickým opatreniam. 28. december 2021 Regióny

28. december 2021 Regióny Bratislavčania môžu VÝCHODU závidieť: Košičania sa korčuľujú, centrum hlavného mesta je PRÁZDNE Vstup na ľadovú plochu v metropole východu, aj v ďalších mestách, podlieha pandemickým opatreniam.

Vo viacerých mestách Slovenska povolili hygienici prevádzku vonkajších klzísk a ľudia si tam užívajú pohyb na vzduchu. Bratislava sa tento rok rozhodla inak, a preto klzisko v centre hlavného mesta nenájdete.

Košičania na ľade

Mobilnú ľadovú plochu v košickom mestskom parku uviedli do prevádzky už v piatok (17. 12.). Košičanom poriadne dopriali – náklady na jej vybudovanie predstavovali 522-tisíc eur. Vstup na ľadovú plochu však podlieha pandemickým opatreniam.

Korčuľovať sa môžu Košičania najmä preto, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach odobril žiadosť mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) o prevádzkovanie tejto mobilnej ľadovej plochy.

V Košiciach funguje klzisko iba pre osoby v režime OP a naraz sa môže korčuľovať najviac 33 ľudí.

Prevádzkovateľ klziska zároveň musí okrem iného zabezpečiť minimálne dvojmetrové rozstupy osôb čakajúcich v radoch. Klzisko s rozmermi 40 krát 20 metrov je pre verejnosť k dispozícii bezplatne každý deň až do marca, a to od 9.00 do 20.30 hod.

Bratislava „na blate“

V Bratislave tento rok klzisko v centre mesta nie je a ani nebude. „Ceníme si ponuku donora klziska, ale vzhľadom na prognózy vývoja situácie klzisko tento rok nebude,“ informovala pred pár týždňami starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Bratislavčania sa tak musia uskromniť a v prípade, že im počasie bude priať, vytvoriť si klzisko niekde medzi panelákmi alebo na jazere. Aj tam by si však mali dať pozor, aby sa na ňom kvôli protipandemickým opatreniam v rovnakom čase nezoskupovala väčšia skupina ľudí.

Takto to vyzeralo v Bratislave, keď ešte nazúrila pandémia. Klzisko bolo pred Primaciálnym palácom aj na Hviezdoslavovom námestí:

Klzisko v Košiciach tento rok (december 2021):

Zdroj: Dnes24.sk/TASR