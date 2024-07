Dnes o 11:28 Rastislav Búgel Krimi Bratislavské letisko museli EVAKUOVAŤ! Niekto tam nahlásil BOMBU Desiatky policajtov v akcii! Letisko v Bratislave museli evakuovať.

Letisko v Bratislave v stredu (31. júla) museli evakuovať. Informovalo o tom KR PZ v Bratislave na sociálnej sieti.

V priestoroch letiska mala byť nahlásená bomba!

„Na základe prijatého oznámenia o uložení výbušného nástražného systému v priestoroch Letiska M. R. Štefánika v Bratislave policajti aktuálne vykonávajú prvotné úkony, medzi ktorými je aj evakuácia osôb,“ informuje polícia.

Na mieste je vykonávaná pyrotechnická prehliadka.

„Vyšetrovaním tejto udalosti sa zaoberajú policajti druhého bratislavského okresu,“ dodala polícia.

Pozastavené odlety

Ako informovalo samotné letisko, o 8.40 hodine bol evakuovaný celý terminál.

„Prílety na letisku nie sú obmedzené, avšak cestujúci z prilietavajúcich letov aktuálne čakajú v lietadlách na ďalšie pokyny, bez aktuálnej možnosti vystúpenia z lietadla. Týka sa to príletov s dopravcom Smartwings z destinácií Marsa Alam a Mersa Matrouh, príletov dopravcu Ryanair z destinácií Burgas a Alghero a príletu dopravcu Mavi Gok z Antalye. V uvedenom čase bol plánovaný aj odlet dopravcu Corendon Airlines do Antalye, ktorý neodletel. Všetky ďalšie odlety do destinácií sú v súčasnosti pozastavené a čakáme na ďalšie pokyny zo strany polície,“ dodalo Letisko M. R. Štefánika.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk