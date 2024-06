5. jún 2024 Ľubomír Hudačko Regióny Bude Miss Spiša Barbora z okolia Prešova? Najťažšie bude zvládnuť trému vo finále, vraví Bude to jej prvá skúsenosť so súťažou krásy. Momentálne je aj finalistkou v československej súťaži, ktorej finále bude na jeseň.

Jej príprava na finále Miss Spiša spočíva v plnení aktivít každý víkend, ktoré od nich vyžadujú organizátorky. Zároveň ju tento víkend čaká aj trojdňové sústredenie pred finále.

„Každý, kto sa zúčastní súťaže, zúčastňuje sa jej s tým, že chce vyhrať, čo je aj moja ambícia. No zároveň ak sa neumiestním, nebude to nič tragické, určite ma skúsenosti tejto súťaže posunú ďalej. Čo sa týka po skončení Miss Spiša, mám v úmysle venovať sa svetu modelingu naďalej a nevylučujem možnosť zúčastniť sa celoslovenskej Miss do budúcna,“ prezradila pre Prešov24 finalistka č. 2 Barbora Baranová z Ovčieho.

Prípravy si užíva

Barbora objasnila, že všetky dievčatá spolu dobre vychádzajú a sú jednou veľkou partiou.

„Priebeh príprav si užívam, neviem vyslovene povedať, čo je najťažšie. Osobne si myslím, že najťažšie bude zvládnuť trému vo finálový večer,“ vysvetlila ďalej sympatická kráska, ktorá o titul zabojuje už v piatok 14. júna v Spišskom divadle.

Zaujímavé je, že z okolia Prešova, resp. okresu Prešov je jedinou reprezentantkou v tohtoročnej súťaži. „Úprimne, doteraz som si to takto veľmi neuvedomovala, ale určite zodpovednosť cítim. Budem sa snažiť dať zo seba maximum, aby som dobre odprezentovala seba a svoje okolie,“ potvrdzuje.

Zvykne sa tiež hovoriť, že východniarky sú najkrajšie ženy na Slovensku, resp. na svete. Čo si o tom myslí Barbora? „Myslím si, že je to pravda, avšak podľa mňa musím podotknúť, že všetky slovanské ženy patria k najkrajším na svete,“ povedala, pre ktorú Miss Spiša bude prvá skúsenosť so súťažou krásy.

Baví ju líčenie

Momentálne je dokonca aj finalistkou v československej súťaži, ktorej finále bude na jeseň.

Dlhodobo sa tiež venuje fotomodelingu a modelingu.

V našom meste trávi veľa času, na východe má najradšej krásnu prírodu, ktorá nás obklopuje. „Ľudia sú si tu všetci blízki, pomáhame si a žijeme si tu ako jedna rodina,“ dodala na záver finalistka, ktorá vyštudovala dizajn interiéru, je jej blízke výtvarné umenie, baví ju aj makeup art a líčenie.

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk