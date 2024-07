24. júl 2024 Správy Zo zahraničia Bude na Slovensku ŠIESTA automobilka? Na trh by mohol prísť čínsky GIGANT Druhá najväčšia automobilka v Číne, SAIC, zvažuje, že novú výrobnú prevádzku postaví na Slovensku.

Okrem Slovenska sa na zozname kandidátov nachádza aj Maďarsko, Česká republika a Španielsko, informujú o potenciálnom čínskom investorovi na Slovensku Hospodárske noviny. Investori sa budú pri vyberaní vhodnej lokality pozerať najmä na dostupnosť pracovnej sily, prístup k zeleným energiám, na ich ceny či infraštruktúru.

To, či prevádzku postavia práve u nás, bude známe v septembri tohto roka.

Zriadenie novej výrobnej prevádzky by mohlo významne prispieť k hospodárskemu rastu Slovenska. Prispelo by to nielen k zvýšeniu HDP a posilneniu hospodárskej stability, ale predovšetkým by to vytvorilo stovky stovky až tisíce nových pracovných miest. To by malo pozitívny dosah na miestny pracovný trh a zníženie nezamestnanosti.

„Automobilka SAIC zvažuje v Európe výstavbu svojej továrne na výrobu automobilov. Slovensko je jednou z možných lokalít, kde by mohla byť umiestnená,“ uviedol zdroj pre Hospodárske noviny. Informáciu potvrdili ďalšie dva nezávislé zdroje.

