19. júl 2024 ELA Správy Zo Slovenska Bude NOVÁ daň? Štát ju chce uvaliť na bežné prevody, výber z bankomatu či posielanie VÝPLATY Kde najrýchlejšie zohnať milióny do štátnej kasy? Riešením by mohla byť nová daň z bankových prevodov, ktorý by vykryla viac ako tretinu plánovanej konsolidácie verejných financií v budúcom roku.

Daň z výberu z bankomatov

Namiesto nepopulárneho zvýšenia dane z pridanej hodnoty, chce zrejme vláda prísť s niečím novým. Ministerstvo financií zvažuje podľa vzoru Maďarska novú daň na bezhotovostné transakcie, ktorá môže byť súčasťou 1,4-miliardového konsolidačného balíčka na zníženie rozpočtového deficitu.

Zdaňovať by sa mali aj bežné prevody z účtu na účet, posielanie výplaty, platenie faktúr, platby kartou aj výbery z bankomatov.

Denníku E to potvrdili dvaja ľudia oboznámení s návrhom, ktorí si neželali byť menovaní.„Minis­terstvo financií by aktuálne nerado podporovalo akékoľvek špekulácie o tejto téme,“ odpovedalo ministerstvo.

Podľa odhadov by táto daň mohla priniesť približne 550 miliónov eur ročne, čo je podobné zvýšeniu DPH o jeden percentuálny bod. Väčšina príjmov z tejto dane by pochádzala od firiem, ktoré by platili daň pri vyplácaní miezd.

Hoci presný mechanizmus novej dane ešte nie je známy, odhady naznačujú, že daň za výber z bankomatu do 360 eur by znášala banka, no len dvakrát do mesiaca.

Po vzore Maďarska?

Daň na platby kartou by mala byť „minimálna“, čo by zvýhodňovalo domácnosti. Prvých 50 eur z bankového prevodu by bolo oslobodených od dane.

V Maďarsku bola táto daň zavedená v roku 2013 a od augusta sa zvýši na 0,45 percenta pre bežné transakcie a 0,9 percenta pre výbery hotovosti z bankomatov. Očakáva sa, že v budúcom roku prinesie viac ako 1,5 miliardy eur.

Zdroj: Dnes24.sk