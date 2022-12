Budíte sa v tú istú hodinu a často vidíte rovnaké cifry? Sú to ANJELSKÉ ČÍSLA, odhaľujú posolstvá

Vidíte často všade rovnaké číslo alebo čísla? Nemusí to byť náhoda. Ezoterici veria, že sa vám cifry snažia niečo povedať.

Stáva sa vám, že počas celého dňa sa okolo vás akosi často točia tie isté čísla? Vždy, keď sa pozriete na hodinky, sa čas na chvíľku zastaví práve na 11:11? Nakupujete a z platobnej karty vám strhne presne 11,11 eura, a na druhý deň si naplánujete stretnutie, ktoré skončí o 11. hodine a 11. minúte? Alebo sa často zobúdzate zo sna presne o polnoci alebo v inú hodinu? Možno aj vy ste sa našli v týchto riadkoch.

Číslo 0 je o nových začiatkoch o možnej slobode a odpútania sa od niečoho, čo vás priveľmi ťaží. Znamenie vám hovorí, aby ste sledovali nové príležitosti. Vyššie bytosti sú pripravené podporiť vás v akomkoľvek novom smere, do ktorého sa pustíte.

„Ak vidíte, že sa jednotky opakujú štyrikrát, môžete si vydýchnuť. Spojením energie čísla 1 a hlavného čísla 11, je neklamným znakom toho, že ste na dobrej ceste k úplnému zosúladeniu a že všetko vaše snaženie prinesie to najšťavnatejšie ovocie,“ vysvetľuje Tiny Rituals.

Opakované 1 sú znakom božskej podpory. Prechádzate do novej fázy života a sebarealizácie. Najdôležitejšie je, aby ste dôverovali sebe a svojim sprievodcom.

Číslo 2 je o harmónii a rovnováhe a mohlo by to byť aj znamením, že teraz je zrelý čas natiahnuť ruku a nadviazať s niekým puto alebo spoluprácu.

„Ak sa vám stále objavujú čísla, ako 222 alebo 2222, potom to môžu byť vaši anjelskí sprievodcovia, ktorí vám posielajú jemné pripomenutie, aby ste priniesli rovnováhu tam, kde sa práve nachádzate, a vylúčili akékoľvek porovnávacie návyky, ktoré si tajne pestujete,“ pripomína portál.

Sú to kreatívne čísla, ktoré vám vravia, aby ste svoj jedinečný talent rozvíjali a ďalej s ním napredovali. „Opakované trojky sú znakom dôvery v seba, svoju mágiu a svoju múdrosť. Je to posolstvo, aby ste stáli pevne na zemi a mali jasno v tom, čo chcete pre seba a svoj život urobiť,“ píše Cosmopolitan.

Zároveň je to aj moment, v ktorom by ste sa mali obzrieť za životom, pozrieť sa, čo je v ňom príťažou a odstrihli to. Ezoterici veria, že potom nájdete v živote viac hojnosti.