24. júl 2021 Zo Slovenska Budú mať zaočkovaní VÝHODY? Premiér hovorí o dobrej dohode Koaličné strany sa dohodli na kompromisnom riešení. Zákon ešte musia schváliť.

Parlament od piatku (23. 7.) rokuje o novele zákona týkajúcej sa využívania COVID preukazov a preplácania testov na ochorenie COVID-19. Novela nezavádza žiadne pravidlá. Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR má iba umožniť podmieniť vstup do prevádzok potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní koronavírusu alebo negatívnym výsledkom testu.

Žiadne delenie

Hnutie Sme rodina malo voči návrhu výhrady, a hrozilo, že novela nebude mať v pléne Národnej rady dostatočnú podporu. Koaličné strany v sobotu (24. 7. ) večer oznámili, že dospeli k dohode a našli kompromisné riešenie.

Nezaočkovaní ľudia podľa nej nebudú v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie platiť za testy v prípade dochádzania do práce, pri návšteve škôl a obchodov. Zamestnanci v práci a školáci v školách by sa mali testovať sami nosovými testami. Nezaočkovaní ľudia budú mať možnosť vstupovať do obchodov základných potrieb úplne bez testu tak ako doteraz.

„Zabránili sme rozdeľovaniu ľudí na dve kategórie – na zaočkovaných a nezaočkovaných. Budú mať rovnaké práva v prístupe k práci, vzdelávaniu a pri návšteve obchodov,“ povedal minister práce Milan Krajniak s tým, že Sme rodina tak presadila všetky svoje požiadavky. Zdôraznil, že oznámené informácie budú platiť, až keď sa epidemiologická situácia zhorší.

Novinky u pendlerov

Nové pravidlá majú platiť aj pre pendlerov. V prípade, že sa pri prechode hraníc bude vyžadovať test, budú mať pendleri zabezpečené bezplatné antigénové testy. K dispozícii by mali byť priamo na hraniciach.

Ako uviedla predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), z dohody vyplýva, že ak niekto pôjde do obchodnej prevádzky, inej než základnej potreby, urobí si test za 5 eur v MOM-ke a dostane k tomu aj potvrdenie.

Podľa Krajniaka po takejto dohode v súvislosti s testami hnutie Sme rodina podporí vládnu novelu v pléne Národnej rady (NR) SR. „Dosiahli sme dobrú dohodu, som rád, že sa to podarilo," povedal premiér Eduard Heger.

Musia to schváliť

Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sa všetko bude riadiť COVID automatom, ktorý bude aktualizovaný. Do úvahy sa má brať aj miera zaočkovanosti na Slovensku a v jednotlivých regiónoch. Minister Lengvarský zároveň verí, že zmenou zákona sa docieli to, čo je bežné a úplne normálne v iných krajinách v Európe.

Koalícia posunula schvaľovanie novely zákona do druhého čítania. Za návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského hlasovalo 79 zo 136 prítomných poslancov. Národná rada bude o novele ďalej rokovať, hlasovať by sa malo v nedeľu (25. 7.) ráno.

