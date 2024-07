18. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Čaká STK na Slovensku REVOLÚCIA? SNS hovorí o ŠIKANE a plánuje veľké zmeny pravidiel SNS navrhuje radikálne zmeny STK. Navrhuje úpravy, ktoré by potešili vodičov.

Dočkáme sa predĺženia lehôt na technickú a emisnú kontrolu vozidiel? Presne takýto plán má totiž strana SNS.

Predĺženie lehôt

Kým aktuálne nové autá musia absolvovať STK po štyroch rokoch, už onedlho by to nemuselo platiť. „My to chceme citlivo zdvihnúť na päť rokov,“ uviedol Andrej Danko na tlačovej konferencii.

Strana plánuje už na septembrovej schôdzi predložiť niekoľko návrhov zákonov. Medzi nimi je práve aj úprava termínov technickej kontroly vozidiel.

Hovoria o šikane

Zmena by sa mala dotknúť aj starších áut. „Jazdené autá nebudú po dvoch rokoch, ale budú dajme tomu po troch rokoch,“ povedal Rudolf Huliak s tým, že upraviť by sa mali aj jednotlivé úkony počas kontrol.

„Vezmite si, že miera nehodovosti, v koľkých percentách sa dá vyjadriť, percentá to nie sú, sú to pomaly promile, kedy zaviní technický stav vozidla danú nehodu. Čiže, skutočne je to šikanózne, čo sa týka hlavne majiteľov starších vozidiel. Myslím si, že sa bude nejakým spôsobom potrebné určite pozrieť aj na tie euronormy,“ uviedol poslanec.

„Nie sme národ, ktorý je schopný si tu kupovať pomaly každé tri roky nové vozidlo. Takže určite budeme všetko robiť preto, aby sme pre ľudí spriechodnili aj túto možnosť,“ dodal Huliak.

