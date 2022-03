Zdroj: TASR/Jakub Kotian Čaputová: Je to VÁŽNE! Na Slovensku vyše 660-tisíc ľudí čelí chudobe. Treba im pomôcť! Sociálna situácia mnohých ľudí na Slovensku je veľmi vážna. 31. marec 2022 ELA Politika

31. marec 2022 ELA Politika Čaputová: Je to VÁŽNE! Na Slovensku vyše 660-tisíc ľudí čelí chudobe. Treba im pomôcť! Sociálna situácia mnohých ľudí na Slovensku je veľmi vážna.

Uviedla to vo štvrtok prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení tzv. okrúhleho stola organizovaného v súvislosti so zdražovaním a jeho nepriaznivými dosahmi na sociálne slabšie skupiny.

Na stretnutí sa diskutovalo najmä o spôsoboch, ako lepšie využiť a distribuovať prebytky potravín smerom k najzraniteľnejším skupinám.

Okrúhleho stola sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO), ako aj zástupcovia najväčších potravinových reťazcov, predstaviteľov Slovenskej aliancie moderného obchodu, Zväzu obchodu SR, Potravinovej banky Slovenska, Slovenskej katolíckej charity a Slovenského červeného kríža.

Chudoba

„Témou dnešného stretnutia bola už opätovne, niekoľkýkrát na pôde Prezidentského paláca, téma chudoby, téma zdražovania. Na Slovensku máme vyše 660-tisíc ľudí, ktorí čelia chudobe. Sú to predovšetkým mladí ľudia alebo deti. Sú to rodičia samoživitelia a tiež osamelo žijúci dôchodcovia. Je to obrovská skupina ľudí, ktorá najmä v kontexte zvyšovania cien potrebuje reálnu pomoc,“ priblížila hlava štátu.

Predmetom štvrtkového stretnutia boli podľa prezidentky potraviny a potravinová pomoc.

„Pretože to, čomu musíme zabrániť, je jednak plytvanie potravinami. Na druhej strane treba zabezpečiť, aby potravinové prebytky, najmä z obchodných reťazcov, sa čo najefektívnejším spôsobom mohli dostávať k ľuďom, ktorí takúto pomoc najviac potrebujú,“ povedala prezidentka. Okrem slovenských ľudí v núdzi je podľa nej potrebná pomoc aj pre odídencov z Ukrajiny.

Na stretnutí sa podľa prezidentky diskutovalo najmä o zlepšení distribučnej siete pre doručovanie potravinovej pomoci z potravinových prebytkov cez charitatívne organizácie.

Prebytok potravín

„Problémom je, že charitatívne organizácie pracujú dobrovoľnícky, nemajú dostatok distribučných kapacít, skladov, automobilov. Toto je v zahraničí riešené pomocou finančnej dotácie štátu. Pri náklade zo strany štátu vo výške niekoľko sto tisíc eur by sa dokázali distribuovať potraviny za milióny eur.“

Druhým diskutovaným bodom podľa nej bolo usmernenie, ktoré by pomohlo, aby potraviny, ktoré tvoria 60 % až 80 % z prebytkov (pečivo, ovocia a zelenina), mohli reťazce darovať cez charitatívne organizácie. Dnes sú podľa nej tieto potraviny zaradené ako rizikové a reťazce sa pri ich darovaní obávajú pokuty.

Podľa Vlčana sa téma prebytkov potravín rieši už v novele zákona o potravinách, ktorá sa aktuálne prerokováva v parlamente. „Verím, že na aprílovej schôdzi bude táto novela prijatá tak, aby sa prísun potravinových prebytkov z obchodných reťazcov núdznym zjednodušil. Umožníme v prípade, ak nebude dobudovaná infraštruktúra na strane charitatívnych organizácií, aby obchodné reťazce mohli za zvýhodnených cenových podmienok predať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti,“ povedal agrominister

„Prisľúbil som, že znovu prehodnotíme výklad niektorých ustanovení (zákona o potravinách) pri nakladaní osobitne s ovocím, zeleninou a pečivom v reťazcoch, aby sme pravidlami štátnej veterinárnej a potravinovej správy nekládli prekážky pre distribúciu aj tohto druhu potravín pre charitatívne organizácie,“ dodal Vlčan.

