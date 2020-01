5. január 2020 Peter Simon Regióny Čarovné FOTKY z okolia Gombaseckej jaskyne: Vonku to na zimu veru nevyzerá

Taká nádhera a neďaleko Rožňavy! Pozrite si fotky zhotovené v okolí Gombaseckej jaskyne.

Do prírody sa oplatí vybehnúť aj teraz. Lokalitu pri Gombaseckej jaskyni vyhľadáva množstvo nadšencov prírody kvôli nenáročnej, no o to krajšej prechádzke. Okrem samotnej jaskyne sa oplatí pochodiť aj blízke okolie.

Pozornosť púta napríklad Čierna vyvieračka, ktorá sa nachádza priamo pod vstupom do jaskyne. Jaskyňu objavili v roku 1951 dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy. Do podzemných priestorov prenikli cez Čiernu vyvieračku za pomoci výkopových prác. Zásluhou L. Herényiho a jeho spolupracovníkov je jaskyňa sprístupnená od roku 1955. Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov na speleoterapiu. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 285 m.

Pozrite si v našej galérii niekoľko krásnych fotiek z okolia Gombaseckej jaskyne.

Fotky zhotovil na prechádzke Rožňavčan Petr Hanzlíček.

Okrem toho sa neďaleko nachádza aj Biela vyvieračka. Jedná sa o nádhernú krasovú vyvieračku. A niet sa čomu čudovať, lokalita je súčasťou národného parku Slovenský kras. Biela vyvieračka sa nachádzajúca pri ceste oproti Gombaseckej jaskyni. Voda vo vyvieračke vyteká na povrch z rozsiahlej svahovej sutiny. Oporný múr, spod ktorého voda vyteká, slúžil kedysi na odber vody. Ak sa rozhodnete pre takýto druh relaxu pri Gombaseckej jasyni, určite vám neujde magický zvuk vyvierajúceho prameňa priamo z podzemného jaskynného systému, nádherný spev vtákov, či to čarovné ticho, v ktorom počuť len hlas prírody.

