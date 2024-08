8. august 2024 TOS Lifestyle Česká pornohviezda v ŠOKU, plače hrôzou: Nechutné, pod kožou mi vyrastá dážďovka! Niekdajšia veľká hviezda filmov pre dospelých má problém. Podľa jej vlastných slov je vážne nechutný.

„Ľudia, práve som zistila hroznú vec a vôbec neviem, či z toho teraz zaspím. Je to vážne nechutné… Zatiaľ sa mi to nikdy nestalo, iba som o tom počula a modlila som sa, aby sa mi to nikdy nestalo,“ začala so slzami v očiach opisovať svoj problém na Instagrame Karolína Urbanová. Upozornil na to server Extra.cz.

Nič vám to meno nehovorí? Ide o 26-ročnú bývalú českú pornohviezdu, ktorá sa prezentovala pod menom Daisy Lee a ktorá po skončení tejto svojej kariéry už nejaký ten piatok žije v Ekvádore.

Začalo to komárom

Ako opisuje svoju nepríjemnosť ďalej, všetko začalo obyčajným uštipnutím komárom. Ranku si intenzívne škrabala, až sa jej dané miesto zapálilo. Najprv si myslela, že ide o bežnú infekciu. Zhruba po týždni zistila, že to také bežné nebude.

„Ja to ani nemôžem povedať. Proste som zistila, že sa mi pod kožou začala tvoriť alebo množiť nejaká larva, ja tomu hovorím dážďovka,“ pokračuje Karolína.

Zrazu vidí chvost

„Liečila som to dračou krvou a teraz som to začala skúmať a zrazu vidím, že tam mám malú dieru v tej rane a zrazu z toho vyliezol taký malý chvost,“ opísala detaily bývalá pornohviezda.

Do malej ranky jej pravdepodobne nakládol vajíčka akýsi parazit.

V Ekvádore sa Karolína Urbanová snaží o akýsi životný reštart a nebyť opísanej nepríjemnosti vyzerá byť spokojná. Pôvodne chcela natáčať do tridsiatky.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk