18. september 2023 Jakub Forgács Regióny Cesta Horehroním sa stala UTRPENÍM: Vodiči HROMŽIA, v kolónach trčia aj hodiny, FOTO Práce na cestách narobili vodičom nemalé problémy. V posledných dňoch si 40-kilometrový úsek musia doslova vytrpieť. Má sa to však zmeniť.

Hoci v posledných týždňoch vodiči hlásili zdržanie hlavne pre práce na ceste cez Donovaly, už niekoľko dní sú obrovské problémy práve na úseku medzi Banskou Bystricou a Breznom. Aj keď ide iba o 40 km úsek, vodiči tam stáli v kolónoch od pár minút až po celé hodiny. Problémy nastali obzvlášť počas predĺženého víkendu, keď sa mnohí presúvali cez Slovensko.

Hodinové kolóny

Facebookovú skupinu Dopravný servis Banskobystrický kraj plnili počas víkendu príspevky nahnevaných vodičov, ktorí hlásili úseky, kde stoja. Kolóny boli pri Slovenskej Ľupči, Lučatíne, Nemeckej, Dubovej aj v Lopeji. Niektorí sa dokonca snažili skrátiť si cestu cez dediny, v ktorých ignorovali zákazy prejazdu.

„Páni kompetentní, keby ste sa tade dennodenne vozili do práce, tak by ste to dávno urgovali,“ napísala nahnevaná Terézia. „Policajti tam neurobia nič, tých áut sú desiatky tisíc, ktoré tade chcú prejsť, nie je možné to uregulovať. Iba oficiálnou obchádzkou, ktorá neexistuje,“ spomenul Marek.

Častokrát najlepšie nepochodili ani tí, ktorí sa problematickým úsekom chceli vyhnúť cestou cez Hriňovú a Zvolen. „Od Hriňovej smer Kriváň je takisto kolóna. Treba zvážiť Tisovec, Šalgotarján a Sydney,“ vtipkoval Ján.

K celej situácii sa v pondelok vyjadril aj brezniansky primátor Tomáš Abel, ktorý zaiste mnohých vodičov poteší.

Foto: Martin Kubečko

