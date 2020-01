18. január 2020 Kultúra Rôzne Chcete byť kráľovnou plesu? Dajte na rady módnej návrhárky

Plesová sezóna je tu! V šatníku každej dámy už visí nádherná róba, v ktorej chce na plese zažiariť. Šaty ale nie sú všetko! Na čo si dať pri prípravách pozor?

Zdroj: TASR

Plesom v opere odštartovalo obdobie karnevalov, fašiangových veselíc a plesov. Známa módna návrhárka Michaela Ľuptáková poradí, ako sa na ples pripraviť tak, aby sa z vás mohla stať kráľovná plesu.

Prípravy na ples

Ples je vážnou spoločenskou udalosťou, a tak výber šiat určite nenechávajte na poslednú chvíľu. Šaty by nemali byť vulgárne, mali by zakrývať prípadné nedokonalosti a vyzdvihovať prednosti dámy. „Dáma by mala zvoliť šaty, ktoré ju vystihujú a lichotia jej postave. Treba mať na pamäti, že čím je róba väčšia, tým je pohyb zložitejší. Vlečka je síce nádherná, no treba skôr hľadať doplnky, ktoré nebudú brániť pohybovať sa ladne a s gráciou,“ radí módna návrhárka.

Dôležitý je tiež vhodný výber topánok. Ak nechcete celý ples presedieť na zadku, 15-centimetrové lodičky nechajte doma.

V rámci príprav venujte dostatočnú pozornosť aj svojej pleti. „Dôležitá je starostlivosť o pleť nielen na tvári, ale aj na krku a dekolte. Rozžiarená pleť je najlepším základom pre make-up. Vlasy sú korunou krásy a menej je niekedy viac,“ hovorí návrhárka Ľuptáková.

Každý outfit, aj ten plesový, dotvárajú doplnky. Tie môžu celkový dojem veľmi ovplyvniť. „Doplnky by mali vytvárať harmonický celok s róbou. Ideálne je nosenie pravých šperkov. Pokiaľ také nevlastníme, zvolíme šperk, ktorý je jemne spracovaný a elegantný,“ radí Ľuptáková.

„Verím, že dámy zvolia nádherné róby, aby sa z každej mohla stať kráľovná plesu,“ dodala módna návrhárka.

Zdroj: Dnes24.sk