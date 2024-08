16. august 2024 TOS Cestovanie Chcete NEOBMEDZENE lietať za pár eur? Wizz Air prichádza s revolučným programom Známa nízkonákladová aerolinka ohlásila revolučnú novinku- lietaj koľko chceš a kde chceš len za 499 eur na rok. Má to však zopár háčikov.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air ohlásila nový model vernostného členstva. Má názov All You Can Fly a dostupný je za 499 eur do 16. augusta, následne sa cena zvýši na 599 eur.

Na oplátku spoločnosť ponúka každý let v rámci svojej siete počas nasledujúcich 12 mesiacov len za 9,99 eura. Je pritom úplne jedno, kam si to predplatiteľ namieri.

Wizz Air pokrýva veľkú časť Európy, Stredomoria a dokonca aj Blízkeho východu. Predplatné sa nevzťahuje len na vnútroštátne lety v rámci Talianska.

72 hodín vopred

Pre mnohých cestovateľov je to splnený sen. Viacerí v tom však vidia aj ekologickú nočnú moru. Každopádne, tento program nie je úplne neobmedzený a niekoľko háčikov sa tam nájde.

Po prvé, lety je možné rezervovať maximálne 72 hodín vopred. Je to vhodná ponuka teda najmä pre častých cestujúcich, ktorí sa veľakrát vyberú na cestu na poslednú chvíľu.

Ďalšie obmedzenia

Po druhé, dajú sa zarezervovať len jednosmerné lístky. To znamená, že cestujúci nebude presne vedieť, kedy sa v rámci svojho predplatného bude môcť vrátiť späť.

Pre rezervácie členov bude na palube letov vyhradený len určitý počet miest. Podľa obchodných podmienok sa číslo bude odvíjať od interných a externých faktorov.

Členstvo nezahŕňa príručnú ani podpalubnú batožinu. Cestujúci si môžu so sebou vziať iba malý ruksak.

Oplatí sa?

A napokon, ak uvažujete, že by ste svoj 9,99 eurový lístok posunuli svojmu známemu, pochopiteľne to nebude možné. Každý let bude možné rezervovať len na svoje meno.

Oplatí sa to teda? V skratke, áno, pre toho, kto často lieta, nepotrebuje vopred plánovať, je pripravený na rýchly odlet, je flexibilný čo sa týka návratu a zvyknutý cestovať naľahko.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk