Chutná káva je alchýmia: Kvôli Prešovčanom z Black Moon chodia aj ľudia z Košíc, FOTO

Najprv prevzali okienko vo forme kávy so sebou vo frekventovanej lokalite v centre mesta, neskôr len o pár metrov ďalej otvorili samostatnú kamennú prevádzku.

V Black Moon Coffee Prešov ponúkajú lahodnú chuť espressa, capuccina či mnoho iných kávových nápojov.

„Ľudia si vyžadovali sedenie pri káve a ja som chcela vždy predostrieť aj gastro ponuku. Coffe to go okienko je maličké a tam to nešlo sprevádzkovať. Preto vznikla aj klasická kaviareň,“ hovorí pre Prešov24 jedna z majiteliek Zuzana.

Ako rodinná firma sú výhradný distribútor kávy, ktorá je lahodná a dováža sa zo Slovinska.

Majú víťaznú kávu

„Len my v Prešove máme práve túto kávu. Je prémiová a v takejto kvalite ani neviem, či sa vôbec ešte niekde inde na Slovensku dováža. Ide o kávové zrná tej najvyššej kvality. Je to blend, teda z viacerých odrôd arabík. Máme blend, v ktorom je káva pražená až z ôsmich druhov. Nie je horká ani kyslá. Je taká akurát, lahodná a na Slovensku ju veľmi ľudia nepoznajú. Ten vyvážený stred tu totiž chýba,“ myslí si pani Zuzana.

Ako ďalej prezradila, majú dva druhy káv, z toho jedna je špeciálna pre mliečne verzie.

„Práve tá bola víťazná ako najlepšia káva v mlieku v rámci celej Európy. A tú máme vo všetkých mliečnych nápojoch. Samozrejme, ľudia stále oceňujú a chcú aj coffe to go, niekedy totiž nemajú čas a chcú si ju len zobrať so sebou,“ hovorí.

Prinášajú novinky

V kaviarni prednedávnom pridali jarné menu, kde ponúkajú levanduľovú kávu, matchu, kávu so zmrzlinou či affogato.

„Naše motto je priniesť stále niečo nové. V ponuke máme tiež panini i waffle. Sú totiž ľudia, ktorí potrebujú niečo aj zajesť. Vylepšujeme to však v rámci normy, aby sme neboli viac bistro ako kaviareň,“ vysvetľuje ďalej jedna z majiteliek. Teraz čakajú na leto, aby zistili a otestovali, aká bude návštevnosť.

Pistáciová pasta z Talianska

„Otvorili sme tiež terasu a pridali sme do ponuky aj drinky. Vždy otestujeme viacero výrobkov a ponúkneme to najlepšie. Ku croissantom sme zvolili poctivý a lahodný pistáciový krém z Talianska. Ideme po kvalite, ale za rozumné ceny. Prispôsobujeme sa tomu, že sme v Prešove, nemáme bratislavské ceny,“ dopĺňa Zuzana.

