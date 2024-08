13. august 2024 ELA Správy Zo Slovenska Čistky v STVR pokračujú: Makara a Jančkárová končia v O 5 minút 12. Odchody avizujú ďalší Od septembra už nebudú Marek Makara a Marta Jančkárová moderovať politickú diskusnú reláciu na verejnoprávnej STVR O 5 minút 12.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Bolo to na moju žiadosť s tým, že sa presuniem na kanál :24, kde budem moderovať spravodajský prúd,“ potvrdil Makara pre Aktuality.sk. Jančkárová situáciu zatiaľ nechcela komentovať, plánuje sa stretnúť s vedením. Konkrétne so šéfkou spravodajstva Máriou Hlucháňovou, ktorá sa na pozíciu riaditeľky spravodajstva vrátila po tom, čo nedávno skončila jej predchodkyňa Anna Sámelovou.

Hlucháňová už raz spravodajstvu šéfovala, no musela skončiť po tom, čo televízia odvysielala viac než hodinový neprerušovaný príhovor Roberta Fica zo straníckeho snemu Smeru. V tom čase išlo o opozičnú stranu.

O tom, že moderátorov O 5 minút 12 už v relácii diváci od septembra neuvidia, hovoril pred časom aj predseda výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS), pripomínajú Aktuality.

Jančkárová sa dostala do konfliktu so stranou Smer začiatkom minulého roka. Strana kritizovala, že rozhlas nepustil opozičného poslanca Ľuboša Blahu do relácie Sobotné dialógy. Do relácie pritom mal prísť iný hosť. RTVS pozvala poslanca Smeru Mariána Kéryho. Smer jeho účasť odvolal tesne pred reláciou a na miesto neho poslal Blahu.

Ten sa dostal do vestibulu rozhlasu a dožadoval sa pustenia do relácie. Nevpustenie Blahu do relácie označil Smer za cenzúru. Odvtedy bol Blaha veľkým kritikom RTVS a Marty Jančkárovej.

Ako informujú Aktuality, z premenovaného telerozhlasu odchádzajú aj ďalšie tváre a redaktori. „Viacerí zvažujeme odchod vrátane mňa,“ povedal pre Aktuality.sk jeden z redaktorov, ktorých redakcia oslovila.

Zdroj: Dnes24.sk