DAC vracia úder Matovičovi: Že na futbale sa môžete nakaziť? A čo kúpaliská, bary alebo kiná!

Predstavitelia DAC Dunajská Streda zverejnili stanovisko k stredajšiemu zápasu Fortuna ligy a v súvislosti s kritikou opatrení. Ich rekcia je jasná!

Šéfstvo vyjadrilo presvedčenie, že aj futbal je dôležitá súčasť života spoločnosti. Je to reakcia na kritiku predsedu vlády SR Igora Matoviča na štvrtkovej tlačovej konferencii po zasadnutí epidemiologického konzília.

Matovič upozornil na nedodržanie hygienických nariadení počas stredajšieho šlágra futbalovej v Dunajskej Strede, kde zápas domáceho DAC proti majstrovskému Slovanu Bratislava sledovalo 6120 divákov.

Od pondelka 6. júla sa preto zmenia pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade. Nové opatrenie má byť zároveň ústretový krok, lebo sa predpokladá zjednodušenie kontroly plnenia nariadení zo strany organizátorov podujatí.

Dunajskostredskí funkcionári tvrdia, že prijali množstvo opatrení aj nad rámec manuálov. Zdôrazňujú však, že život musí bežať ďalej. Športová redakcia TASR stanovisko uverejňuje v plnom znení a bez redakčných úprav:

„Sme radi, že aj na Slovensku sa hral futbal konečne pred poriadnou diváckou kulisou. V stredu večer sa na našom štadióne hralo stretnutie Fortuna ligy, v ktorom sa futbal ukázal v plnej kráse, čo pocítil a uznal každý, kto bol prítomný. Diváci mohli po dlhej dobe vidieť výborný futbal vo výbornej atmosfére. Každý aktér odchádzal domov s pocitom radosti, že sme si konečne opäť mohli spolu užiť futbalový zápas.

V žiadnom prípade nechceme, aby sa hocikto nakazil na futbale. Treba si ale uvedomiť, že sa dá tomu vyhnúť len veľmi ťažko. Pokiaľ bude vírus medzi nami, zabrániť tomu nevieme. Otvorením hraníc sa riziko návratu vírusu opäť zvýšilo. Vnímame situáciu vo svete a vidíme, že v niektorých krajinách sa vírus znova objavil aj kvôli futbalovým zápasom. Okrem negatívnych prípadov však existujú aj pozitívne. Takým je napríklad Maďarsko, kde sa hrajú zápasy bez obmedzení, pred plným hľadiskom a s päťcifernými počtami fanúšikov, pričom z toho nevznikol žiaden problém.

My sme pred stretnutím DAC-Slovan zaviedli množstvo opatrení, viaceré išli aj nad rámec odporúčaní a manuálu Únie ligových klubov. Vytvorili sme vlastné video s inštrukciami, na štadióne sme umiestnili plagáty, na každom kroku boli rozmiestnené dezinfekčné prostriedky, vo vnútorných priestoroch boli návštevníci upozornení na povinnosť nosiť rúško, atď. Opatrenia sme smerom k fanúšikom komunikovali prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov (elektronické, tlačené) a tiež priamo na štadióne (hlásateľ aj svetelná tabuľa) opakovane pred aj počas podujatia.

Pokiaľ by mal byť futbalový zápas vnímaný ako miesto, kde je zvýšené nebezpečenstvo šírenia nákazy, musíme poukázať aj na to, že minimálne rovnako nebezpečné sú aj kúpaliská, divadlá, kiná, bary či pohostinstvá, aby sme spomenuli len niekoľko príkladov. Život však musí bežať ďalej a futbal je rovnako dôležitou súčasťou života, ako spomenuté inštitúcie.“