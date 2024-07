31. júl 2024 Cestovanie Dajte si pozor, čo si oblečiete! Pre TIETO kúsky odevu vás nemusia PUSTIŤ do lietadla Niektoré aerolínie vás nemusia pustiť do lietadla, ak nemáte vhodné oblečenie. Na toto si dajte pozor.

Ak sa chystáte na dovolenku lietadlom, dajte si pozor. Zamestnanci leteckých spoločností vás totiž nemusia vpustiť na palubu! A dôvod je pritom prostý – vaše oblečenie.

Prísne podmienky, ktoré sa týkajú obliekania pasažierov, platia napríklad v leteckých spoločnostiach Jet2, Ryanair, TUI a Easyjet.

Bacha na oblečenie!

Letuška s 33-ročnou praxou Mary Jo Manzanaresová pre Birmingham Live prezradila viac. „Máme právo zabrániť ľuďom dostať sa do lietadla a často sa to praktikuje u ľudí, ktorí nie sú oblečení spôsobom, ktorý by sme považovali za prijateľný," uviedla s tým, že prípadným problémom sa musia vyvarovať už na zemi pred odletom.

Toto vás dostane do problémov

A akého oblečenia by ste sa teda mali vyvarovať? „Je tu niekoľko príkladov, ako napríklad tričká s nadávkami, urážlivými sloganmi či logami. V týchto prípadoch sú cestujúci požiadaní, aby ich buď zakryli, alebo dali dole,“ prezradila Mary Jo Manzanaresová.

Mirror pripomína, že pokiaľ letíte do krajiny, ktorá má prísne zákony týkajúce sa odevu, resp. špecifické kultúrne normy, letecké spoločnosti od vás očakávajú, že budete mať vhodné oblečenie ešte pred nástupom na palubu.

Server dodáva, že by ste sa mali vyhnúť aj špinavému alebo roztrhanému oblečeniu. Pri niektorých leteckých spoločnostiach môžu byť problémom aj obuté „žabky“.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk