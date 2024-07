Ďalší PROBLÉM Boeingu! Lietadlu pri štarte ODPADLO koleso

Séria technických problémov výrobcu lietadiel Boeing pokračuje. Svet obletel najnovší prípad.

Ako informuje CBS News, v pondelok (8. júla) sa do problémov dostalo lietadlo spoločnosti United Airlines.

Na palube sa v tom čase nachádzalo 174 cestujúcich a sedem členov posádky.

Stroj pristál na letisku v Denveri krátko pred 11.00 hodinou. Našťastie, nikomu sa nič nestalo.

Podľa leteckej spoločnosti sa rozbehlo vyšetrovanie, aby sa zistilo, čo spôsobilo stratu kolesa.

Jeden z cestujúcich uviedol, že počas vzletu nič necítili. Približne v polovici letu im však kapitán oznámil, že musia núdzovo pristáť v Denveri. Lietadlom pri pristávaní jemne zatriaslo, no to bolo všetko. Vraví, že všetci na palube boli pokojní a o panike nemôže byť ani reč.

V zvukových záznamoch z letiska je počuť, ako piloti v iných lietadlách informovali riadiacu vežu o incidente. „Z toho B757, ktorý vzlietol, práve odpadla pneumatika,“ povedal jeden z nich. Pracovníci letiska okamžite informovali pilota poškodeného Boeingu, čo sa stalo: „United 1001, bolo nám povedané, že z vášho lietadla práve odpadla pneumatika.“

