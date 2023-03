Zdroj: Unsplash.com Ďalšia babička naletela podvodníkom! Pred dom vyložila kabelku s vyše 14-TISÍC eurami Na známu fintu podvodníkov naletela ďalšia seniorka. V priebehu okamihu prišla o celoživotné úspory. 7. marec 2023 Správy Zo Slovenska

7. marec 2023 Správy Zo Slovenska Ďalšia babička naletela podvodníkom! Pred dom vyložila kabelku s vyše 14-TISÍC eurami Na známu fintu podvodníkov naletela ďalšia seniorka. V priebehu okamihu prišla o celoživotné úspory.

Neznámy ženský hlas zaznel zo slúchadla telefónu 79-ročnej ženy z Topoľčian: „Dobrý deň, som vyšetrovateľka Policajného zboru. Vyšetrujeme prípady vlámaní do domov. Zistili sme, že zlodeji už majú vytipovaný aj váš dom. Dajte všetky peniaze a cennosti do tašky a položte ju pred dom. Naša hliadka je už na ceste. My vám peniaze ochránime a po akcii vrátime.“

Žena v strachu o svoj majetok naletela podvodníkom. Podľa inštrukcií vyložila na chodník pred domom bielu kabelku, v ktorej bolo 14 500 eur.

Prišla o všetko

„Keď sa vrátila k telefónu žena na druhom konci linky pokračovala v rozhovore a vymýšľala si rôzne témy, aby seniorku udržala v pozornosti. Na konci hovoru jej oznámila, že si môže ísť pred dom pre svoje peniaze, akcia skončila,“ informuje polícia.

Oklamaná žena už však kabelku na chodníku nenašla.

„Polícia apeluje na všetkých občanov, aby si všetky podozrivé žiadosti o peniaze z akéhokoľvek dôvodu najskôr preverili u svojich príbuzných. Volajte svojim deťom, vnúčatám, susedom, priateľom skôr ako vydáte svoje úspory do cudzích rúk. Alebo sa obráťte na políciu na telefónne číslo 158. My na miesto pošleme skutočnú policajnú hliadku,“ upozorňuje Polícia SR – Nitriansky kraj.

