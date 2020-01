18. január 2020 Šport Ďalšia skvelá jazda Vlhovej: Slovenka útočí v obrovskom slalome na víťazstvo

Petra Vlhová v Sestriere zaostávala iba o 17 stotín sekundy za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára na druhom mieste. V Sestriere zaostávala iba o 17 stotín sekundy za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou. Tretia bola priebežne Nemka Viktoria Rebensburgová s odstupom 0,36 s na líderku.

Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni postavil trať 1. kola veľmi rytmicky. Jeho zverenka sa na ňu vydala so štartovým číslom 3 a hoci sa medzi bránkami s dlhými rozstupmi neprezentovala až takým agresívnym štýlom, kľúčové pasáže prešla veľmi čisto. Svoju jazdu typicky vygradovala a po prejazde cieľom sa zaradila na prvú priečku.

Jej čas 1:10,45 min prekonala jedine Brignoneová so štvorkou, ktorá v 1. kole potvrdila úlohu vedúcej ženy v hodnotení disciplíny. Ďalšia domáca spolufavoritka Marta Bassinová nabrala manko až 1,40 s, darilo sa však Rebensburgovej, ktorá na treťom medzičase dokonca viedla, no v závere sa prepadla za Vlhovú. Američanka Mikaela Shiffrinová predviedla neistú jazdu s viacerými zaváhaniami, patrila jej štvrtá pozícia so stratou 0,42 s. Švajčiarka Wendy Holdenerová na piatom a Novozélanďanka Alice Robinsonová na šiestom mieste sa tiež zmestili do šiestich desatín sekundy za Brignoneovou. Druhé kolo je na programe od 14.05 h.

Zdroj: TASR