20. august 2024 ELA Kultúra Ďalšie inkvizítorske čistky Kuffu: Múzeum muselo ODSTRÁNIŤ pohanský rituál z doby bronzovej Chce prepísať ešte aj históriu? Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa robí poriadky so všetkým, čo nezodpovedá jeho náboženským, duchovným predstavám a videniu sveta.

Štefan Kuffa, ktorý sa za posledných 24 hodín zviditeľnil svojím teatrálnym výstupom počas divadelného vystúpenia v obci Malá Franková, sa postaral o ďalší škandál.

Po jeho museli v múzeu v Liptovskom Mikuláši zmeniť časť prezentácie, ktorá zobrazuje pohanský rituál z doby bronzovej. Upozornili na to Demokrati.

Dioráma v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva pôvodne zobrazovala prípravu ľudskej obety. Po výhradách nahradili figurínu klaňajúceho sa obetovaného žitom.

Nepáči sa mu história

„Je to doslova výsmech ľudskému poznaniu a práci generácií archeológov, historikov a speleológov. Ideologické zásahy do vedeckého bádania sú v slobodnej spoločnosti neakceptovateľné. Hlavný vládny cenzor Štefan Kuffa má nulovú kvalifikáciu v oblasti speleoarcheológie a múzejníctva. Napriek tomu si uzurpuje neobmedzené právo ovplyvňovať aktivity odbornej špecializovanej inštitúcie Jeho názory nemôžu ísť na úkor historických faktov. Takéto popieranie a obmedzovanie šírenia vedeckých poznatkov k verejnosti ohrozuje samotné základy usporiadania našej spoločnosti,“ upozornil na to bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča (Demokrati).

Ako dodal, v tejto súvislosti podal podnet na Múzejnú a galerijnú radu a Medzinárodnú radu múzeí (ICOM). „Rovnako vyzývame odbornú verejnosť, aby k takýmto svojvoľným mocenským zásahom neostala ľahostajná,“ uviedol.

Namiesto figuríny museli dať obilniny

Kiča vysvetľuje, že dioráma v speleoarche­ologickej časti expozície Kras a jaskyne Slovenska ešte donedávna zobrazovala kultový výjav prípravy ľudskej obety pohanskému božstvu.

Výjav mal návštevníkom múzea priblížiť uctievanie neznámeho božstva (pravdepodobne zemského, či „jelenieho“), čo bolo pre ľudí zo záveru doby bronzovej a doby halštatskej (cca 800–400 p.n.l.) neodmysliteľnou súčasťou ich duchovného sveta.

Nasvedčujú tomu mnohé vzácne nálezy práve z jaskýň na území Slovenska, ako sú šperky z drahých kovov, ale tiež rôzne keramické nádoby, zbrane, ale taktiež ľudské obety či rituálne masky.

Po nedávnej návšteve a výhradách Štefana Kuffu v SMOPAJ bola táto dioráma upravená tak, aby nezobrazovala uctievanie pohanského božstva ľudskou obetou. Figurína klaňajúceho sa obetovaného bola nahradená obilninami.

„Nesmieme dovoliť, aby vládni predstavitelia zasahovali do kultúry a vedy. Inak nás čaká tvrdý návrat do obdobia spred novembra 1989,“ uzavrel Kiča.

