Dávidova akcia všetkým vyrazila dych: NEUVERITEĽNÝ kúsok z nášho dedinského futbalu! VIDEO

Dvanáste kolo siedmej futbalovej ligy ObFZ Trebišov prinieslo moment, aký sa len tak nevidí. V zápase ŠK Zemplínske Jastrabie – TJ Tisa Trakany hodil domáci Dávid Balog out naozaj svojským a efektným štýlom, ktorý si môžete pozrieť nižšie vo videu.

„Borec.“ „Top.“ „Úžasné.“ Aj takéto stručné a výstižné komentáre sa objavili pod videom, ktoré dobylo internet.

Podľa jedného z komentujúcich takto hodený out nie je v súlade s pravidlami. „Je to povolené. Robím to podľa pravidiel, len to málokto využíva. Robím to 10 rokov a nikto sa nesťažoval,“ zareagoval samotný Dávid.