Definitívny KONIEC?! Markíza už s Kovačičom NEPOČÍTA, nachystala mu VÝPOVEĎ Zdá sa, že známy moderátor to má v televízii Markíza definitívne spočítané.

Atmosféra v Markíze by sa dala krájať. Všetko odštartovalo vyjadrením moderátora Michala Kovačiča, ktorý v priamom prenose relácie Na telo otvorene vravel o cenzúre a zlých podmienkach.

Už s ním nepočítajú

Generálny riaditeľ TV Markíza Peter Gažík pre denník Postoj povedal, že sa stále zamýšľajú nad tým, ako a či by mohla relácia od jesene pokračovať.

Zdá sa však, že Michal Kovačič to už má na obrazovkách televízie zrátané. „Takisto platí, čo sme už komunikovali: konanie Michala Kovačiča ako nášho zamestnanca považujeme za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a nepočítame s ním ako s tvárou televízie Markíza,“ uviedol Gažík.

Pripravili výpoveď

Najnovšie na povrch vyplávali informácie, že televízia už má pre Michala Kovačiča pripravenú výpoveď.

„Dňa 12.6.2024 bola Spravodajským odborom TV Markíza doručená výpoveď pre Michala Kovačiča. Ukončenie pracovného pomeru je totiž podľa zákona podmienené súhlasom odborov. Spravodajské odbory TV Markíza sa rozhodli takýto súhlas neudeliť,“ znie stanovisko odborov.

„Ak sa manažment televízie rozhodne Michala Kovačiča prepustiť aj napriek nesúhlasu odborovej organizácie, budeme to považovať za nezákonné skončenie pracovného pomeru,“ dodali.

Členovia odborovej organizácie zároveň vyzvali vedenie televízie, aby výpoveď prehodnotili. Letnú vysielaciu prestávku považujú za ideálny priestor „na pokojnú vzájomnú diskusiu o vzniknutej situácii.“ Zároveň požiadali Kovačiča, aby v takom prípade deklaroval, že k podobným vystúpeniam vo vysielacom čase už nedôjde.

Ak by obe strany súhlasili, štrajkový výbor je pripravený ukončiť štrajkovú pohotovosť. „Celková situácia by sa tak vrátila do normálu. Ak k tejto dohode nedôjde, bude to prehra pre všetkých,“ dodali.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk