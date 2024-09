5. september 2024 Správy Politika Demokrati majú POSILU: Spolupracovať s nimi bude poslanec Ľubomír Galko S mimoparlamentnou stranou Demokrati začína od štvrtka spolupracovať poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Oznámil to na tlačovej konferencii spolu s predsedom Demokratov Jaroslavom Naďom. Galko vo štvrtok vystupuje z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. V parlamente chce presadzovať expertízu Demokratov, do strany zatiaľ nevstupuje.

„Sledujúc snahu a chuť strany Demokrati posúvať našu krajinu dopredu, poznajúc jej predsedu, chcem jej pomôcť aj prostredníctvom svojho mandátu v parlamente. Chcem pomôcť, aby Demokrati vydržali a zosilneli v politickom priestore a dostali sa v najbližších parlamentných voľbách do NR SR,“ uviedol Galko.

Poslanec si myslí, že Demokrati sú miestami výrazne aktívnejší než iné parlamentné opozičné strany. Oceňuje, že otvárajú nové témy.

„Moja spolupráca s Demokratmi bude mať praktickú formu predkladania návrhov zákonov, uznesení, návrhov na zvolávanie výborov, predkladania pozmeňujúcich návrhov,“ skonštatoval s tým, že Demokratov považuje za stredopravú stranu, ktorá nekoketuje s Hlasom-SD a „nesníva sny o tom, že ide meniť ústavu so Smerom“.

Galko verí, že s poslancami klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ ostanú naďalej priateľmi alebo aspoň dobrými exkolegami. Poďakoval sa im za doterajšiu spoluprácu.

Naď označil Galka za skúseného politika, ktorý bol roky poslancom, pôsobil aj ako minister obrany a podpredseda SaS. Verí, že vďaka nemu bude hlas Demokratov jasný a skúsený.

Naď takisto skonštatoval, že stranu sa podarilo vďaka tímu dobrovoľníkov i ľuďom, ktorí pomohli finančne či materiálne, priniesť na politickú scénu a „vyhrabať“ ju z dlhov. Demokrati rokujú o spolupráci aj s ďalšími poslancami NR SR. „Rokovania sú viac alebo menej v pokročilom stave,“ skonštatoval Naď s tým, že nebude hovoriť detaily, kým nedošlo k dohode.

Férové by podľa predsedu poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michala Šipoša bolo, ak by Galko svoj mandát posunul ďalšiemu v poradí na kandidátke hnutia. „Všetko okolo toho sú ‚tanečky‘ a hry. Férové by bolo, keby tú stoličku posunul,“ podotkol Šipoš s tým, že odchod mu Galko oznámil cez sms správu.

Zdroj: TASR