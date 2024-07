Desať HODÍN natáčala, ako sa prejedá: YouTuberka ZOMRELA počas priameho prenosu!

Internet je miestom, na ktorom nájdeme poriadne bizarnosti. Jednou z nich je aj tzv. mukbang. Ide o žáner videí, na ktorých sa streamer prejedá a popri tom komunikuje s divákmi. Tento divný trend vznikol v roku 2010 v Južnej Kórei a od tej chvíle sa rozšíril do celého sveta.

Zašlo to až tak ďaleko, že Čína tento žáner v roku 2020 zakázala. Trend je nebezpečný a krajina navyše poukazovala na plytvanie jedlom. Ak niekomu dokážu, že porušil toto nariadenie, hrozia mu vysoké pokuty.

Najnovšie si tento trend vyžiadal aj obeť. Čínska 24-ročná streamerka 14. júla desať hodín natáčala, ako sa prejedá.

Úrady nariadili pitvu. Tá odhalila, že žalúdok Pan bol vážne zdeformovaný a bol úplne preplnený nestráveným jedlom. Podľa Daily Mail sa jej žalúdok pravdepodobne roztrhol. „Výsledky pitvy naznačujú, že jej žalúdok mohol prasknúť a spôsobiť únik žalúdočnej kyseliny a potravy do brucha,“ píše server.

A prečo vlastne takýto obsah vzniká? Jednoducho, diváci ho chcú vidieť. Podľa jednej zo štúdií až 83,5 percenta priamych prenosov ukazuje ľudí, ktorí sa prejedajú.

Podľa Times Now sa napríklad zistilo, že živé prenosy, pri ktorých YouTuber pojedá pálivé jedlá, prilákajú viac divákov. Niektoré z najsledovanejších videí majú desiatky miliónov pozretí. Navyše, najsledovanejší tvorcovia takéhoto obsahu môžu formou sponzorstva a reklám na YouTube získať mesačne šesťciferné sumy.

