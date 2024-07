Desivé VIDEO: Zábery zachytávajú moment, kedy sa na ľudí na Pohode ZRÚTIL stan

V piatok (12. júla) sa Slovenskom prehnali silné búrky, ktoré zasiahli aj festival Pohoda. Extrémny vietor a lejak spôsobili, že sa zrútil jeden z veľkých stanov, v ktorom sa ukrývalo niekoľko desiatok ľudí.

Záchranári na mieste museli ošetriť 15 ľahšie zranených s úrazmi hlavy a pomliaždeninami rúk a nôh. Dve ženy vo veku 20 a 24 rokov utrpeli vážnejšie zranenia – zlomeniny driekovej chrbtice a panvy.

Organizátori festival predčasne ukončili. Polícia dokonca začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.

Na internet sa dostalo video, ktoré zachytáva momenty hrôzy. Vzniklo v čase, kedy sa ľudia ukrývali pod stanom.

V jednom momente sa stan začal rúcať a na záberoch vidno, ako sa kričiaci ľudia snažia rýchlo dostať do bezpečia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

mnohi co to videli a zazili su otraseni, plakali.

preco si tolko ludi @Pohodaofficial zastava? #pohoda je 🩷, je to miesto kam mnohi chodia roky - kedysi teenagers - teraz s rodinami a 🦮. co sa tam deje beru osobne.



dolezite bude vysetrovanie nie meteorologovia od klavesnice pic.twitter.com/sOKdswnACV