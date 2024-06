DESIVÝ pohľad po nehode na šéfkuchára Gordona Ramsaya: FIALOVÉ telo plné modrín!

Gordon Ramsay povedal, že je šťastný, že je nažive po „naozaj zlej“ cyklistickej nehode v USA, informuje The Guardian.

Vo videu na Instagrame ukázal obrovskú fialovú modrinu, ktorá pokrývala značnú časť jeho trupu, a zdieľal fotografie rozdrvenej prilby a roztrhaného oblečenia.

Nehoda sa stala celebritnému šéfkuchárovi pred pár dňami na Deň otcov.

„Chcem vám všetkým popriať šťastný Deň otcov. A zároveň vás poprosiť, aby ste nosili prilbu. Ak by som to neurobil, už by som tu skutočne nebol,“ uviedol.

Gordon Ramsay, pôvodom z Johnstone neďaleko Glasgowa v Škótsku, sa stal jedným z najznámejších svetových šéfkuchárov po tom, čo pred 20 rokmi našiel slávu v britskej televízii. Vlastní sieť reštaurácií vo Veľkej Británii a USA a hrá v najnovšej sérii americkej show Next Level Chef.

An important #FathersDay message from me…WEAR A HELMET ! This week I had a bad accident while riding my bike in CT. I'm doing ok and I’m thankful for all the doctors, nurses and staff at @LMHospital who looked after me but most thankful for my helmet that saved my life. Be Safe pic.twitter.com/UMjaoXGpkc