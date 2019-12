26. december 2019 Zo Slovenska Detektívna práca na novej knihe o Štrbskom Plese odhalila viac: Tieto veci tu nesedia

Na viac ako 400 stranách a 1600 fotografiách prezentuje túto obecnú časť Štrby v premenách času a prináša komplexný pohľad na históriu, vývoj a súčasný stav tatranskej osady. Autori bádali aj v maďarských archívoch a na niečo narazili.

„Na tejto knihe som začal pracovať v lete minulého roka. Štrbské Pleso je fenomén, nielen vo Vysokých Tatrách, ale na celom Slovensku, tak sme sa rozhodli najprv spracovať jeho históriu a neskôr možno pristúpime aj k tomu, čo je pre túto osadu najcharakteris­tickejšie, a to sú športové podujatia,“ uviedol jeden z autorov publikácie Peter Chudý.

Štrbské Pleso bude v roku 2022 oslavovať 150. výročie od svojho založenia. Publikácia „Štrbské Pleso v premenách času“ je podľa Chudého akýmsi prvým upozornením na toto jubileum.

Výnimočné fotky, nezrovnalosti v dátumoch a významoch

Zároveň zdôraznil výnimočnosť tejto knihy, a to je množstvo fotografií, ktoré sa autorom podarilo zozbierať. „Získali sme ich napríklad aj na rôznych aukciách od zberateľov na Slovensku i v Maďarsku, v archívoch. Chceli sme zdokumentovať, ako sa to Štrbské Pleso menilo. Často to bola priam až detektívna práca, pretože sme posunuli a odhalili niektoré udalosti, o ktorých sa predpokladalo, že sa datujú do iného obdobia. Pri hľadaní, najmä v maďarských archívoch, sme zistili, že niektoré roky nesedia a niektoré udalosti boli inak prezentované. Sme preto radi, že táto publikácia trochu pomôže k historickému objasneniu niektorých skutočností,“ upozornil Chudý.

Súčasťou knihy je prezentácia stavebných pamiatok, ich histórie, spolu so životnými príbehmi ľudí, ktorí na Štrbskom Plese žili, pôsobili alebo boli jej návštevníkmi, ako aj udalosťami, ktoré sa v tam odohrali. Publikácia, ktorej zostavovateľmi sú starosta Štrby Michal Sýkora, Peter Chudý a Vladimír Labuda, vyšla v náklade takmer 2000 kusov.

Starosta ako zberateľ

„Chceli sme urobiť knihu o Štrbskom Plese nielen tak povrchne, ale šli sme do detailov. Máme ešte veľa ďalšieho materiálu, možno sa v budúcnosti vydá ďalšia kniha. Myslím si, že treba poznať históriu, ako sa niekedy žilo, pracovalo, tvorilo, až tak môžeme byť hrdí na našu krajinu, čo nám niekedy chýba. Práve hrdosť sme chceli deklarovať v tejto knižke, pretože Štrbské Pleso je územie, ktoré nás všetkých pospájalo,“ skonštatoval starosta, ktorý sám je zberateľom pohľadníc a fotografií zo Štrbského Plesa a v súčasnosti ich má v zbierke viac ako 10.000.

V súčasnosti okrem toho pracujú aj na dokončení monografie o obci Štrba, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta na budúci rok.

