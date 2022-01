Zdroj: TASR/Roman Hanc Deti zo sociálne slabšieho prostredia dostanú od štátu 15 eur mesačne na družinu Účasť na školskom klube detí je mnohokrát limitovaná práve pre deti, ktoré pochádzajú zo sociálne, finančne menej podnetného prostredia. 12. január 2022 Zo Slovenska

12. január 2022 Zo Slovenska Deti zo sociálne slabšieho prostredia dostanú od štátu 15 eur mesačne na družinu Účasť na školskom klube detí je mnohokrát limitovaná práve pre deti, ktoré pochádzajú zo sociálne, finančne menej podnetného prostredia.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z rodín v hmotnej núdzi môžu mať preplatenú účasť v školskom klube detí (ŠKD). Pripomína to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, ktoré ešte vlani v decembri vyhlásilo výzvu.

Peniaze na krúžky

Finančná podpora sa môže dotknúť 17 500 žiakov, z plánu obnovy a odolnosti je vyčlenených viac ako 2,6 milióna eur. Do výzvy je možné prihlásiť sa do 17. januára.

„Účasť na školskom klube detí je mnohokrát limitovaná práve pre deti, ktoré pochádzajú zo sociálne, finančne menej podnetného prostredia, preto sme deň pred Vianocami spustili výzvu. Výzva je však stále aktuálna,“ uviedla na utorňajšej tlačovej konferencii Svetlana Síthová, štátna tajomníčka ministerstva školstva pre inklúziu, národné školstvo a celoživotné vzdelávanie.

Kompenzácia je určená pre žiakov od prípravného ročníka zvyčajne do piateho ročníka základnej školy.

Žiadať je možné o preplatenie 15 eur na mesiac za jedno dieťa za účasť v ŠKD, teda tzv. družiny. Prvé kolo výzvy bude realizované v druhom polroku aktuálneho školského roka, keď budú poplatky preplácané. Rezort školstva má naplánované aj druhé kolo, a to na budúci školský rok 2022/2023. Ministerstvo zároveň prisľúbilo, že spolu s rezortom práce chce riešiť aj otázku preplácania obedov, čo je pre mnohých rodičov rovnako finančnou bariérou.

Bez rozdielu

Aj takúto formu pomoci pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodín v hmotnej núdzi oceňuje i splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero. Školy by mali byť podľa neho rovnako pre všetky deti bez rozdielu a mali by všetkým deťom ponúkať rovnakú štartovaciu čiaru do života. „Považujem to za zodpovednosť a nevyhnutnosť, pokiaľ chceme napredovať v spoločnosti,“ poznamenal Hero.

Pripomenul zároveň viaceré rozdiely v rámci prístupu k vzdelávaniu medzi rôznymi skupinami detí, vrátane marginalizovaných. Poukázal napríklad na nedostupné internetové pripojenie, absencie tabletov pre ďalšie vzdelávanie či fakt, že mnohé deti nemajú často vlastnú izbu, kde by sa mohli pokojne učiť.

Dosah na výchovno-vzdelávací proces malo v neposlednom rade aj dištančné vyučovanie počas pandémie. Vyzdvihuje preto prínos školských klubov detí, kde si môžu deti pripravovať na vyučovanie či precvičovať si preberané učivo, často aj formou edukačných hier či zážitkového vzdelávania.

Viaceré výzvy

Výzva na preplatenie poplatku za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z rodiny v hmotnej núdzi je podľa ministerstva len jednou časťou mozaiky na podporu vzdelávania detí a na odstraňovanie dlhoročných bariér vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vyhlásené sú preto viaceré výzvy, napríklad na doučovanie či na podporu pomocného vychovávateľa pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách. Ministerstvo plánuje zároveň ďalšie systémové opatrenia v tejto oblasti, napríklad zavedenie materskej školy pre deti od päť rokov, komplexnú reformu obsahu vzdelávania, elimináciu opakovania ročníkov či desegregáciu škôl a školských zariadení.

